Tout ce qu'il faut savoir pour être à la pointe de la mode cette année

L’heure des bonnes résolutions qu’on tiendra à peine dix-sept heures a sonné, on se promet qu’on va faire plus de sport, manger plus sain, faire le tour du monde… Mais on finira par faire le tour des magasins à la recherche des nouvelles tendances 2017 où la nostalgie est toujours au rendez-vous. L’obsession du monde de la mode avec les tendances du passé laisserait croire à un manque de créativité déguisée sous un masque de nostalgie. Mais c'est plutôt une façon de se rappeler d’un temps plus innocent, moins chaotique comparé au monde d’aujourd’hui.

Pour les douze prochains mois, on continuera donc à remonter le temps vers les Eighties. Ne vous en faites pas, vous n’allez par ressembler à un figurant d’un clip kitsch du groupe que vous adorez en secret. Les tendances d’il y a trente ans sont traduites version 2017 : plus sophistiquées, un brin glamour, versatiles et pratiques à la fois.

Mettez vos disques préférés des années 1980 et faisons un tour dans votre future placard :

Les manchettes en cloche ont fait une entrée remarquée cet hiver et font autant fureur que les cols off-the-shoulder, aux épaules découvertes. En résumé, on marie le look boho (de l’anglais bohemian) des années 1970 avec les Eighties.

Les cols très hauts (comme les cols roulés) donneront un air plus sophistiqué aux robes, blouses ou chemises. Ce style victorien est flatteur pour toutes les silhouettes.

D’ailleurs, la mode victorienne avait inspiré le mouvement New Romantic du début des années 1980, et il fait un retour en force avec des volants et des fronces sur les manchettes, le col ou le boutonnage des chemises. Pour plus d’inspiration, matez le clip “Planet Earth” de Duran Duran !

Un motif phare de l’époque New Wave: les rayures en vertical, en horizontal ou en travers seront aussi présentes que le léopard ces dernières années. Surtout les t-shirts en rayures, aussi indispensables l’été prochain qu'un t-shirt blanc.

Attention (ou plutôt avertissement), les “power shoulders” - les épaulettes style Dynasty - font un retour, mais en douceur, moins agressives pour ne pas ressembler à Joan Collins. Ce n’est pas pour tout le monde, mais c’est évocateur du “power dressing” des années Reagan où les working girls s’imposaient dans un monde d’hommes.

Le total look denim n'est pas prêt à s’estomper. Chemise et jupe droite en jean, une paire de talons, un clutch, et le tour est joué. Ou bien une silhouette plutôt style vintage comme on a pu en voir lors des défilés. Quant aux pantalons en jean, la domination des slims donneront place à des styles plus classiques, des coupes qui allongent les jambes sans les serrer ou qui sont plus féminins que le boyfriend jeans.