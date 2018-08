Ce qu’il faut retenir de ces études contradictoires sur les dégâts causés par une consommation d’alcool modérée

Atlantico : Selon une étude publiée par The Lancet ("Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990-2016 : a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016"), largement relayée, il n'y aurait pas de niveau "sain" de consommation d'alcool, contrairement à ce qui est parfois indiqué, notamment par une autre étude publiée également par le Lancet en avril dernier ("Risk thresholds for alohol consumption : combined analysis of individual-participant data for 599 912 current drinkers in 83 propsectives studies"). Comment expliquer ces études parfois contradictoires, et comment faire la part des choses ?

Le tabac et l'alcool sont deux prévenus : le premier est condamné, le second n'est qu'accusé

Stéphane Gayet : Quand on évoque en médecine les différents facteurs favorisants ou facteurs de risque de telle ou telle maladie, on associe souvent l'alcool et le tabac. A telle enseigne que les médecins ont pris l'habitude d'employer l'expression "intoxication alcoolo-tabagique" pour désigner une imprégnation de ces deux substances pendant des années. Il est vrai que ces deux toxiques se potentialisent d'une façon très efficace pour décupler la probabilité de survenue de nombreuses maladies, particulièrement des cancers.

Mais ces deux intoxications sont radicalement différentes. Les feuilles de tabac séchées sont brûlées dans une cigarette à une température dépassant souvent les 700°C : la fumée qui s'en échappe et que l'on inhale possède des points communs avec celle qui est émise par la cheminée d'un feu de bois. Elle contient de l'ordre de 4000 substances, dont plus de 40 sont cancérigènes. A part les effets recherchés de la nicotine, la fumée de tabac est à 100 % toxique, et cela dès la première cigarette.

Mais avec l'alcool, c'est tout à fait différent. Il y a une seule substance toxique, c'est l'éthanol ou alcool éthylique ou encore alcool de vin, qui est le produit de la fermentation alcoolique des sucres (glucose et fructose). Dans le vin, l'éthanol est associé à d'assez nombreuses substances végétales qui sont à l'origine de l'odeur et de la saveur de la boisson alcoolisée. L'éthanol qui est un solvant très volatil est le véhicule des arômes du vin. Ces arômes végétaux sont issus des parties non fermentescibles du fruit (pour le raisin : pédoncule et pédicelles de la grappe, pépins et résidus de peau et de pulpe) et des lattes de chêne dont est fabriqué le fût. L'élevage du vin en fût de chêne l'enrichit en tanins de qualité provenant de cette essence d'arbre, vraiment unique en son genre. Alors que lors d'un élevage en fût métallique, les tanins ne peuvent provenir que de la grappe de raisin et essentiellement de la rafle (c'est-à-dire le pédoncule et les pédicelles). Cette différence entre les tanins de chêne et les tanins de grappe est importante pour la qualité œnologique d'un vin.