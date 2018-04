Qu’est-ce qui se cache derrière l’accusation de "Fake news" ?

Hughenden,

Le 8 avril 2018

Mon cher ami,

Avec ces températures enfin printanières, la première explosion de joie de la nature dans mon jardin m’a fait retrouvé un peu de sérénité après ses semaines très pénibles. Je ne décolère pas contre la mascarade du gouvernement sur l’affaire Skripal. Cela faisait longtemps que je n’avais pas vu mon pays et mon parti se couvrir à ce point de déshonneur. Quand Tony Blair avait menti sur les armes de destructiuon massive en Irak, j’avais pu me consoler en faisant porter au Labour la responsabilité d’un tel dérapage.

Mais là il s’agit des Tories! Il s’agit du parti de Margaret Thatcher, de Churchill et de....Benjamin Disraëli. On ne peut pas laisser une bande d’amateurs couvrir de ridicule le parti. L’autre jour, Boris Johnson a éructé, en me voyant, qu’il me ferait payer le fait de l’avoir traité de « clown » dans différents médias. « J’ai eu tort, je l’avoue, lui ai-je rétorqué. En m’échauffant ainsi j’ai manqué de patience; il m’aurait suffi d’attendre votre visite à Moscou, lorsque vous irez présenter vos excuses à M. Lavrov. Je n’aurais pas eu besoin d’y mettre moi-même le mot approprié». Quinze jours de Hughenden m’auront fait oublier cet homme qui n’a même pas une pensée originale pour soutenir l’offense permanente aux bonnes manières qu’est sa tignasse artificiellement ébouriffée.

Richelieu, cet authentique conservateur

A vrai dire, vous m’avez envoyé le meilleur moyen de passer une quinzaine de jours où je puisse réfléchir de manière approfondie et laisser surgir en moi des vues nouvelles. Je vous remercie infiniment pour le Richelieu d’Arnaud Teyssier. J’avais manqué sa parution, voici quatre ans. Mais les bons livres ne prennent pas une ride. C’est de loin le portrait le plus complet et le plus nuancé du grand Cardinal. Roland Mousnier avait été empêché par la maladie de développer autant qu’il l’aurait voulu ses analyses de L’Homme Rouge. Teyssier comble une lacune; il profite de nombreux travaux récents, menés en Grande-Bretagne et en Allemagne, qui détruisent définitivement l’idée du cardinal disciple de Machiavel. Non, Richelieu est par bien des aspects encore un homme du Moyen-Age, il croit au « bon gouvernement »; il veut recoudre le tissu religieux déchiré du royaume. Il entend fonder en théologie et en droit l’ordre de paix qui doit mettre fin à la guerre européenne. Tout ceci est adapté à son temps et, de ce point de vue, le Cardinal est un authentique conservateur.

Fascinante est son énergie à mener un effort d’information et de persuasion permanent pour imposer à l’Espagne et aux princes protestants à la fois, la vision d’une paix d’équilibre garantie par le « Royaume Très Chrétien ». Le Cardinal a une quarantaine de personnes qui rédigent pour lui traités, essais voire pamphlets. A ceux qui trouveraient cet effectif disproportionné, il faut rappeler la violence des polémiques menées contre le « principal ministre » de Louis XIII. Il est combattu sur sa droite par les héritiers de la Ligue, le « parti dévôt » de Bérulle et le jansénisme naissant. Il est combattu sur sa gauche par les huguenots. Le roi est assiégé de tous côtés, et jusque dans sa propre famille, par des intriguants qui lui demandent de se débarrasser de Richelieu - faisant semblant de croire que celui-ci impose quoi que ce soit à ce monarque jaloux de son autorité. Autant qu’aujourd’hui, se dit-on en lisant l’ouvrage d’Arnaud Teyssier, régnaient les fake news; les affaires de l’Etat vont ainsi qu’il est rare que la vérité s’impose d’elle-même.