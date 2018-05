Qu’est-ce que le conservatisme : redécouvrir l’équilibre des puissances et la neutralité

Londres,

Le 13 mai 2018,

Mon cher ami,

Le Ministre allemand des Affaires étrangères vient de redécouvrir les lois de la politique internationale

Nous avons entendu, cette semaine, les dirigeants européens s’agiter beaucoup suite à la décision du président américain de dénoncer l’accord avec l’Iran signé par son prédécesseur. Il y avait de quoi sourire devant le mélange de naïveté et de mauvaise foi des propos tenus, sauf exception. Madame Merkel et bien d’autres ne dirigent-ils pas des pays dont les Etats-Majors sont dans le commandement intégré de l’OTAN? Les Etats-Unis ne sont-ils pas le pilier militaire de l’OTAN, son plus gros financeur, de très loin?

A-t-on entendu que Berlin ait parlé, récemment, d’investir une part plus importante du PIB allemand dans l’effort de défense? Le sommet a été atteint avec la demande formulée par le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, profitant d’une visite à Moscou pour demander à ses interlocuteurs de soutenir l’Union Européenne dans le maintien de l’accord avec l’Iran.

En fait, Heiko Maas redécouvre le principe de l’équilibre des puissances. Et lorsqu’il explique aux entreprises allemandes que Berlin n’est pas en mesure de les protéger contre d’éventuelles sanctions, il vient de redécouvrir la vielle sagesse des nations: en 1990, l’Allemagne réunifiée a fait le choix de rester dans l’OTAN; elle le paie très cher aujourd’hui en liberté d’action; et le pays va devoir à présent revoir complètement sa politique russe. Après avoir largement contribué à la destruction de l’Ukraine, depuis 2004, en encourageant, par fondations et réseaux interposées, la Galicie orientale à faire sécession, il va falloir accepter de traiter avec Moscou, revoir la participation de l’Allemagne à la politique de sanctions. Mais les Etats-Unis laisseront-ils faire?

La sagesse des nations

Je vous concèderai bien volontiers que doctrine de l’équilibre des puissances a été conçue au XVIIè siècle dans l’environnement intellectuel et culturel où Newton inventait la physique classique. Une partie du discours a vieilli. Le potentiel de destruction technologique des guerres modernes est tel qu’il est devenu impossible d’imaginer quelque chose comme la « guerre en dentelles ». Mais la destruction mutuelle assurée est un équilibre! Le Général de Gaulle et les concepteurs de l’arme nucléaire française avaient d’ailleurs formulé la « dissuasion du faible au fort ». La possession de l’arme nucléaire nivelle l’effet de la puissance militaire. Dans les années 1960, la France cherchait à persuader Moscou qu’une attaque nucléaire française détruirait suffisamment de l’Empire soviétique pour ébranler sa puissance. La « dissuasion du faible au fort », c’est d’ailleurs la motivation fondamentale de l’Iran. Pourquoi le pays aspire-t-il à entrer dans le club des puissances nucléaires? Pour voir ses intérêts fondamentaux respectés! Constatant qu’à l’Ouest Israël a la bombe; et qu’à l’Est c’est le cas de l’Inde, du Pakistan, de la Chine, l’Iran réfléchit en termes d’équilibres fondamentaux. En particulier, il est clair que l’Iran veut acquérir la bombe pour exactement les raisons qui ont poussé Israël à la développer dès les années 1960: garantir son existence; ne plus courir le risque d’être menacé dans ses intérêts vitaux.