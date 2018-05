Qu’est-ce que le conservatisme ?

Londres,

Le 6 mai 2018

Mon cher ami,

Vous dites “conservateur”, vous entendez “passéiste”.

je constate avec satisfaction que la notion de “conservatisme” fait son chemin dans vos débats intellectuels et politiques. C’est une bonne chose. Trop longtemps le terme a eu, chez vous, une coloration négative. Le réflexe premier de mes amis français, c’est de voir dans la disposition au progrès, à la réforme, de tel ou tel individu, le contraire du “conservatisme”. En fait, vous voulez opposer l’inertie des mentalités ou des structures à la disposition à agir. Vous ne devriez pas transformer cela en opposition entre passéistes et progressistes.

Le mot “conservateur” a regagné un peu de prestige chez vous, récemment, pour plusieurs raisons.

D’abord, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis connaissent un véritable renouveau de la réflexion conservatrice, au sens classique que ce terme a, dans les deux pays. Edmund Burke et Benjamin l’Ancien sont à nouveau à l’honneur. Et puis, non seulement la grande vague libérale née dans les années 1980 est en train de perdre de sa vigueur mais le socialisme n’offre pas d’élément d’alternative crédible. Le balancier est revenu vers le conservatisme. Chez vous, la défense de la famille et celle de la nation sont revenus sur le devant de la scène. Mais les choses vont beaucoup plus loin encore: la question de la cohésion sociale est essentielle. Emmanuel Macron sera le dernier président français à parier sur la “théorie du ruissellement”’, selon laquelle la libération des énergies des élites aura des retombées positives pour l’ensemble de la société. Beaucoup, chez vous, sentent qu’il faut remettre la solidarité de tous les Français au coeur du projet politique. Et comme une gauche qui se laisse déborder par les “black blocks” et la “nouvelle conférence de Bandung” est peu à même de proposer de panser les plaies de l’hyper individualisme, il y a un boulevard pour une droite préoccupée à la fois de moderniser l’économie et de reconstruire le lien social dans la fidélité au passé.

Je pense que le moment est venu de faire un point sur la philosophie politique du conservatisme, qui puisse vous aider à accélérer la réappropriation du mot par la droite française. Ce travail nous prendra quelques semaines. Je me propose aujourd’hui de réfléchir avec vous sur ce grand déficit de la vie politique française depuis la Révolution: l’absence de création d’une tradition conservatrice de la démocratie.

Il est temps que la France développe une vision conservatrice de la démocratie

Quelle est la grande force du monde anglophone? La liberté politique et la démocratie y sont devenues des traditions. Ce n’est pas un hasard si le grand Edmund Burke a pu défendre l’idéal whig (la “Glorieuse Révolution”, prendre partie pour l’indépendance des Etats-Unis et proposer, en 1790, la critique la plus profonde de la Révolution française jamais formulée. Pour Burke, pour Benjamin l’Ancien, pour Gilbert K. Chesterton, Michael Oakeshott, Russel Kirk, John Laughland et pour bien d’autres “conservateurs imaginatifs” (je vous recommande l’extraordinaire site www.theimaginativeconservative.org où l’on donne la parole, quotidiennement aux héritiers de cette remarquable lignée) la liberté politique de la sphère anglophone est enracinée dans une continuité, qui remonte à la Magna Carta. La révolution de Cromwell a échoué parce qu’elle a voulu du passé faire table rase; au contraire de Crommwell, les Puritains américains ont eu la sagesse, à la fin du XVIIIè siècle, de se battre pour des droits anciens et bafoués par l’arbitraire de la Couronne britannique plutôt que pour la destruction de l’ordre établi. Les droits de l’individu, le self-government, les prérogatives du Parlement sont des réalités anciennes auxquelles il est régulièrement nécessaire de revenir. A chacun de ces moments de ressourcement, le cercle de ceux qui voient leurs libertés mieux protégées s’élargit. Fidélité au passé et progrès sont donc indissolublement liés dans la tradition anglo-américaine. Et ce n’est pas un paradoxe de constater que, régulièrement, c’est le parti conservateur, qui fait progresser le plus la démocratie: c’est Benjamin Disraëli le Grand qui a élargi le suffrage dans la seconde moitié du XIXè siècle. Le parti conservateur a été autant moteur que le Labour dans la création d’un Welfare State. Margaret Thatcher a été capable de casser la confiscation du débat politique par les syndicats, forçant le Labour à se renouveler. Même chose aux Etats-Unis, Trump réussit à réconcilier l’élite républicaine avec son propre électorat, de populiste il sera devenu conservateur.