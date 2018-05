Ce qu’Emmanuel Macron ne comprend pas à l’Allemagne

Atlantico : Emmanuel Macron, à l’occasion de la remise du Prix Charlemagne a eu des mots inhabituellement durs, dont le fameux : « réveillez-vous, la France a changé ! » adressé à l’Allemagne ! Qu’en pensez-vous ?

Bruno Alomar : Sur la forme, c’est d’abord une faute diplomatique : se rendre en Allemagne pour insulter les Allemands et leur faire la leçon ! C’est aussi la démonstration d’une impatience et d’une frustration. Mais ceci n’est pas aussi étonnant qu’on semble le croire. D’abord, parce qu’Emmanuel Macron a fait de la rapidité de mouvement un élément tactique. C’est le cas au niveau international comme au niveau national. Ensuite, plus profondément, parce qu’étant le chef de l’exécutif français, comme Nicolas Sarkozy lors de la gestion de la crise des dettes souveraines, le Président français a naturellement tendance à s’exaspérer que Berlin ne décide pas aussi vite que Paris.

Mais c’est bien comme cela que l’Allemagne a été rebâtie à dessein après 1945.

Sur le fond, il a doublement tort. Tort, car évidemment la France n’a pas changé. Elle a engagé des réformes, qu’on peut juger bonnes ou mauvaises, mais qui n’ont pas encore produit de changements substantiels : le chômage reste élevé, la compétitivité extérieure dégradée. Surtout, à l’aune des critères que la France elle-même a définis avec l’Allemagne il y a vingt ans (dette publique, déficit public), la France n’a pas changé. L’Allemagne, elle, a changé et les chiffres le montrent : elle est en excédent budgétaire, sa dette publique reviendra d’ici quelques semestres sous les 60% du PIB. Par ailleurs, la scène politique allemande d’après Deuxième Guerre Mondiale, largement du fait de la décision folle prise dans le domaine migratoire en 2015, dont on ne dira jamais assez combien elle a été un coup majeur pour l’Europe, est fracturée pour longtemps.

Emmanuel Macron a-t-il raison de brusquer l’Allemagne ?

Emmanuel Macron est le pur produit d’élites administratives et politiques qui ont vécu dans l’admiration de l’Allemagne, et disons-le, qui ont été complices - par leur absence de réaction et leur incapacité à mener des réformes - de l’accroissement phénoménal de l’influence de l’Allemagne dans les institutions européennes. En ce sens, l’on est parfois surpris, y compris Outre-Rhin, que la France, créatrice de l’Europe, puissance diplomatique et militaire, tape du poing sur la table. Il faut plutôt s’en réjouir car l’on ne dira jamais assez cette vérité d’évidence, qu’Emmanuel Macron ne peut méconnaître et qui explique aussi son impatience : c’est l’Allemagne qui a le plus à perdre d’une éventuelle dislocation de l’Union européenne.

Pour le reste, c’est plutôt Emmanuel Macron qui rêve quand il regarde l’Allemagne. Il ne sait pas/ ne veux pas voir, sans doute les deux, ce que sont les allemands. Ceci se résume assez simplement.

D’abord, les Allemands, par culture et par construction institutionnelle, prennent les sujets avec plus de rationalité, et donc de lenteur, que nous-même. Pascal dirait que l’esprit de géométrie est plus fort chez eux que l’esprit de finesse. Ceci est fondamental : la crédibilité perdue par la France en deux décennies ne peut pas se reconquérir en un an ! Les Allemands attentent des résultats ! Or d’une part, ces résultats exigent du temps. D’autre part, l’Allemagne, et avec elle tous ceux qui veulent bien porter un regard froid sur l’état de la France, se rend à l’évidence : l’amélioration de la situation économique française tient largement à un effet de cycle, indépendant de l’arrivée d’Emmanuel Macron ; surtout, et c’est l’essentiel, tel l’éléphant au milieu du magasin de porcelaine, la France n’a pas attaqué son problème économique central : la dépense publique. Il y a urgence.