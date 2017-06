Le Qatar au ban des accusés à Paris

Depuis deux semaines, une très grave crise diplomatique et économique oppose le Qatar à ses voisins « partenaires-ennemis » du Golfe (Arabie Saoudite, Emirats arabes Unis en tête) et à l’Egypte anti-islamiste du maréchal-président Al-Sissi. Cette crise ouverte oppose les partisans d’une ligne dure contre l’Iran chiite et les rebelles houtistes-chiites du Yémen (Arabie saoudite) et contre les Frères musulmans (Arabie-Egypte-Emirats) au Qatar. Ce dernier est accusé non seulement d’être le parrain de l’islamisme révolutionnaire, terroriste et subversif sunnite des Frères musulmans (dont le Hamas) mais aussi de trahir ses partenaires sunnites en étant complice de l’ennemi suprême chiite qu’est l’Iran des Mollahs.

C’est dans ce contexte hautement sismique que s’est tenu lundi dernier un grand et impressionnant colloque organisé, par le Centre international de géopolitique et de prospective analytique (CIGPA) présidé par le philosophe et ancien ambassadeur tunisien à l’UNESCO Mezri Haddad, en partenariat avec le Centre français de recherche sur le renseignement (CF2R) d’Eric Denécé. Rappelons que les cinq pays arabes précités (avec Bahrein et le Koweit) ont décidé subitement de rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar qu’ils accusent ouvertement de propager l’islamisme radical et même de soutenir le terrorisme islamiste (Hamas, Talibans, Al-Qaïda, Da’esh et jihadistes syriens et maliens). Il est clair que cette résolution aurait été tout bonnement inimaginable sans l’aval implicite des Etats-Unis dont le président a d’ailleurs twitté il y a deux semaines que « cela sera peut-être le début de la fin de l’horreur du terrorisme ». On a le droit d’en douter certes, mais on peut aussi croire que Trump commence par laisser diaboliser le Qatar pour créer une spirale vertueuse anti-islamiste dans toute la région. En d’autres termes, ce qui était un « fantasme » pour les qatarophobes ou un pur mensonge pour les qatarophiles est aujourd’hui devenu une « vérité » : le Qatar serait bel et bien impliqué dans le financement de l’islamo-terrorisme international. En toute logique, les seuls pays musulmans qui ont malgré le dossier accablant contre Doha continué à soutenir de plus belle le Qatar, qui a choisi la stratégie de la victimisation, sont l’Iran des Mollahs (qui co-finance le Hamas avec le Qatar) et la Turquie du néo-sultan Erdogan, lui aussi parrain des Frères musulmans, du Hamas et de l’ensemble des mouvements islamistes subversifs qui ont tenté de récupérer le printemps arabe devenu vite un « hiver islamiste » selon l’expression souvent utilisée par Mezri Haddad.

Près de trois cent personnes sont ainsi venus écouter les meilleurs spécialistes du Proche-Orient et de l’islam (dont Antoine Sfeir) qui ont traité de la question sensible et épineuse des « Investissements du Qatar en France, une équation à plusieurs inconnues ». Question longtemps opaque et périlleuse pour la France, sur laquelle le président Macron ne s’est toujours pas prononcé, notamment pour annuler les faveurs fiscales décrétées hélas par Nicolas Sarkozy dès son arrivée à l’Elysée.