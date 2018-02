Purge à Le Média ? Quand le « management de gauche » lorgne du côté du camarade Staline…

Une charmante histoire circulait du temps de la défunte Union soviétique. Deux détenus se croisent au goulag : "t'as eu combien?" demande l'un à l'autre. "30 ans". "Et pourquoi?" "Parce que j'avais dit que Staline était un vieux con". "Et toi?". "10 ans." "Et pourquoi?" "J'avais dit la même chose que toi." "Ah non ça n'est pas possible : 10 ans, c'est quand on a rien fait !"

Aude Rossigneux elle non plus n'a rien fait. Du moins on ne lui a pas dit ce qu'elle a fait. La rédactrice en chef de Le Media a été virée sans aucune explication, sans qu'aucune raison ne lui ait été donnée. Elle proteste, s'indigne, et s'étonne que dans un média qui proclame ses valeurs de gauche, on utilise les méthodes de "Vincent Bolloré". Ce qui est à l'évidence un exemple hautement négatif. Comme nous sommes très attachés à la lumière révolutionnaire qui émane de la France Insoumise, nous refusons de la croire sur parole.

Sans doute a-t-elle affirmé, lors d'une conférence de rédaction, que Mélenchon prenait du ventre. Peut-être a-t-elle murmuré que Maduro était un vieux con. On pense aussi qu'Aude Rossigneux a aggravé son cas en trouvant d'un mortel ennui les références permanentes aux suceurs de sang du CAC40. Mais tout n'est pas perdu pour autant. Quand le camarade Mélenchon aura fait son temps, elle sera réhabilitée… Elle viendra rejoindre la liste, nombreuse, des victimes innocentes des "méthodes de Vincent Bolloré". Nous ne disons pas des "méthodes du Camarade Staline", car le camarade Mélenchon est infiniment plus doux que le petit père des peuples. Il est vrai qu'il n'est pas au pouvoir…

Vous voyez, il s'en passe des choses réjouissantes dans la presse alternative qui veut damer le pion à la presse bourgeoise, esclave du grand capital. En effet Le Média, dont l'objectif est de donner des nouvelles que la presse mainstream cache à ses lecteurs, pratique une information sélective.

Le Media a annoncé qu'il ne diffuserait pas d'image sur l'abominable massacre de la Goutha. Des centaines de morts civils tués par les bombes des avions de Bachar El Assad, soutenu à bout de bras par la Russie. Vous pensez que Mélenchon ne veut pas faire de peine à ses amis russes ? Vous êtes méchants : c'est juste parce que la presse bourgeoise en a déjà beaucoup parlé.