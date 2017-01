Puissant, haletant, et remarquablement interprété

Décryptage

Atlanti-culture Un premier roman, mais déjà un classique "Yaak Valley, Montana": violence ordinaire, l'Ouest américain démystifié. Smith Henderson, retenez bien ce nom, il pourrait aller très loin.

THE DAILY BEAST Un an après, les agressions du Nouvel An à Cologne, l’Autriche est touchée Tandis que la police allemande disait que les « Nafris » (Nord-Africains) étaient sous contrôle à Cologne cette année, « Des hommes au look latino » se déchaînaient à Innsbruck.

Bonnes feuilles Incivisme, passe-droit et manque de respect jusqu'aux plus hauts sommets de la politique : les racines de la crise de citoyenneté qui frappe la France Après avoir dénoncé les aveuglements de la politique de l'émotion et de la compassion, Yves Michaud détaille ses propositions concrètes pour former des citoyens loyaux et engagés. Extrait de "Citoyenneté et loyauté" d'Yves Michaud, aux Editions Kero (1/2).

Bonnes feuilles Football : et "Lionel" devint "Messi"... Grandoli, ce quartier perdu d'Argentine où tout a commencé Lionel Messi, dribbleur, passeur et buteur hors pair, est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde. Pourtant, rien ne semblait prédestiner le jeune et timide Argentin à devenir l’idole des stades. "Insubmersible Messi" explore la carrière hors du commun de ce géant, détaille son ascension dans son club de toujours puis en équipe nationale d’Argentine, et jette la lumière sur les zones d’ombre qui subsistent autour de lui. Extrait de "Insubmersible Messi", d'Alexandre Juillard, Solar Editions (1/2).

Bonnes feuilles Les "énarques sur étagère" ou comment la Caisse des dépôts offre parmi les plus beaux placards dorés de la République C'est votre argent. Des dizaines de milliards d'euros qu'ils gèrent avec le souci constant... de leur propre intérêt. Notes de frais, voitures de fonction, salaires ahurissants, primes en tous genres, honoraires mirobolants... Et quand ce n'est pas directement eux, ce sont les amis du régime qui en profitent. Eux, ce sont les responsables de la Caisse des Dépôts et Consignations, le dernier trésor de la République. Extrait de "La Caisse. Enquête sur le coffre-fort des Français" de Sophie Coignard et Romain Gubert, aux Editions du Seuil (1/2).

Table rase En finir avec De Gaulle… et vite François Fillon parviendra-t-il a dynamiter le vieux pacte gaullo-communiste qui organise la République française depuis bientôt 75 ans ? Alain Juppé a tenté de s’y attaquer en 1995. En vain. Manuel Valls et Myriam El Komry ont timidement essayé de l’amender en 2016. En vain. Comme toujours…