La puissance du secret : faut-il miser sur la super high-tech ou sur le retour aux basiques pour préserver notre souveraineté dans un monde où tout est piratable ou espionnable ?

Atlantico : A plus d'une occasion, les Russes ont été accusés d'avoir pratiqué des opérations de hacking sur des puissances ou des institutions étrangères (armée ukrainienne, élection présidentielle américaine, etc.). Qu'est-ce que ces intrusions traduisent de la capacité des États à préserver un semblant de souveraineté et de capacité d'action dans un univers sans cesse plus connecté et donc plus facile à pirater ou espionner ?

Frank Puget : La guerre est un élément polymorphe évolutif avec une capacité étonnante à transcender l’ingéniosité humaine à développer de nouvelles méthodes et de nouveaux moyens de combat. Nous vivons dans un monde de plus en plus connecté, tout au moins dans la partie dite développée économiquement. Le côté positif de cette hyper connexion est que d’un seul endroit, d’un seul appareil, nous contrôlons une masse d’information incalculable et de nombreux appareils, machines, etc. Cela facilite donc notre existence, accroît le confort, accélère la circulation de l’information.

La contrepartie est que tout ce qui est contrôlé à distance est accessible à distance et pas forcément par les personnes autorisées.

Les Etats n’échappent pas à la règle. Les systèmes de communication nationaux, les systèmes d’armes stratégiques, les circuits de décision financiers comme les bourses, les centres de contrôles de production d’énergie ou de transports, l’espace. La liste peut s’allonger. Dès lors, ce qui il y a encore 50 ou 60 ans s’exprimait en termes de places fortes, de gages territoriaux, s’est déplacé sur l’espace virtuel. Avec une différence fondamentale : il n’y a pas besoin de mobiliser des forces militaires physiques et de ravager des contrées au sens premier du mot. Cette guerre est mouvante et se fait en blouses blanches ou en jean-baskets. Elle produit tout de suite des effets terribles compte tenu des cibles visées. Je crois que les Etats, tout au moins les grands responsables techniques, civils ou militaires, mettent en œuvre des défenses globalement efficaces et anticipent, avec des spécialistes de haut vol, les protections contre les menaces futures. Globalement, les Etats parviennent à un niveau de prévention et de contre-mesures efficace sinon, depuis longtemps, nous n’aurions plus de communications, de transports ou de sécurité. Maintenant, ils font face à un double défi, l’un cette hyper-connexion qui fait que les passerelles se multiplient et ne peuvent être toutes contrôlées, l’autre le fait que les assaillants progressent avec la technologie, il n’y a donc pas de répit. Alors, oui, nos systèmes sont vulnérables à la moindre inattention, à la moindre négligence ou à une faute d’appréciation et cela n’ira pas en s’améliorant. Il y a donc un devoir premier des dirigeants de garder présent à l’esprit que toute protection tombe un jour ou l’autre et qu’il faut impérativement être en amont des menaces et ne pas succomber à la tentation du confort moral de la fausse sécurité.

Franck Decloquement : Nous avons évidemment des ennemis puissants et acharnés sur la scène internationale qui ont pour vocation d’influencer nos décisions dans le sens de leurs intérêts bien compris. Et parfois les pires ne sont pas ceux que l’on imagine de prime abord. Pour reprendre l’excellent titre du livre de Frédéric Charpier, « l’économie c’est la guerre ». L’âpreté des combats économiques souterrains et des luttes secrètes pour quérir la puissance dans le contexte de mondialisation des échanges, mine le monde des relations internationales entre belligérants et Etats concurrents. Et tout particulièrement en matière d’affaires sensibles. À l’image des questions d’armements, de territoires, d’énergie, de données sensibles et de haute technologie…

Mais aussi, en matière de choix normatif et de société. Nous sommes entrés en effet, vers le milieu des années 1970, dans un nouveau cycle économique, ayant eu depuis sur nos sociétés et nos Etats, un impact sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Cette véritable révolution industrielle et sociétale, basée sur l’émergence des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), nous a fait aussi entrer de plain-pied dans une période de très forte incertitude, ou règnent l’immédiateté, le prédictif, la complexité, le contre-intuitif et le discursif. La souveraineté des états en matière de protection de ses prébendes régaliennes, comme de ses données sensibles, en à elle-même été entièrement bouleversée. Au point que certaines décisions gouvernementales prises dans cet univers de complexité croissante, peuvent parfois produire des effets totalement délétères et inverses à ceux attendus en bout de chaîne. En se révélant — in fine — très largement contre-productives. On le perçoit bien aujourd’hui dans le cadre des conflits Libyens et irakiens. Le choix des meilleures décisions possible est devenu en soi, un véritable casse-tête pour les décideurs politiques. Et en matière d’intrusions, il en va de même. « Seuls les paranoïaques survivent » répétait à l’envi Andrew S. Grove, l’ancien patron d’Intel et grand expert en matière de guerre économique. On sait pourtant beaucoup de choses sur ces méthodes d’action d’influence offensive, qu’hélas nous n’appliquons pas toujours en retour pour préserver ou garantir nos intérêts régaliens, pour mieux nous imposer ou mieux nous défendre. Et ceci, à la poursuite — ou au bénéfice — de nos intérêts économiques et stratégiques propres. Il serait heureux que nous puissions en la matière, inverser collectivement la vapeur dans les délais les plus brefs.