Une puce électronique implantée dans le poignet pour payer à la cafet' : les projets pratiquo-effrayants des géants de la tech

Il s’agit de Claire O'Petit, qui depuis des années dit crûment la vérité. Et c’est pourquoi on l’incendie.

La situation devient de plus en plus tendue au dessus de la mer de Chine méridionale, où les avions de chasse chinois interceptent des avions américains de patrouille maritime (P-3 Orion, P-8 Poseidon) ou de renseignement (EP-3E Aries II) de manière agressive.

Lorsqu'il s'agit de perdre du poids, on s'oriente souvent vers le sport. Pourtant, faire du sport sans suivre un régime approprié et sans faire attention aux calories digérées n'est pas la bonne solution.

Le 24 mai dernier, quinze jours après l’élection d’Emmanuel Macron, nous nous demandions dans l’un de nos billets s’il pourrait échapper à la « passion triste » des Français pour l’impopularité de leurs élites et dirigeants politiques. Nous observions alors que « six mois après leurs élections, François Hollande et Nicolas Sarkozy n’obtenaient plus que 44% et 55% de popularité respectivement ».