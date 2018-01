"Psychothérapie de Dieu" : l'image de Dieu à la merci des hommes ?

LIVRE

« Psychothérapie de Dieu »

de Boris Cyrulnik

Ed. Odile Jacob

314 pages.

RECOMMANDATION

BON

THEME

Comment comprendre que la croyance en Dieu dans certains contextes est positive et que dans d’autres elle mène à l’intégrisme? Que se passe-t-il dans le cerveau lors d’une prière, lors d’une extase mystique? Quelles sont les racines psychosociales de la croyance? Comment peut-on comprendre scientifiquement les effets souvent psychothérapeutiques et parfois pervers de la religiosité? C’est à toutes ces questions que Boris Cyrulnik s’attaque dans un essai pédagogique, accessible à tous ceux qui souhaitent mieux comprendre ce que c'est que croire, le tout, sur des bases scientifiques et psychanalytiques.

POINTS FORTS

• Les connaissances de Boris Cyrulnik dans des domaines très variés lui permettent d’analyser le phénomène religieux dans de nombreux aspects, tout en justifiant ses thèses sur des données statistiques, médicales et scientifiques assez objectives.

• Cet essai est écrit dans un style très fluide et accessible à tous les publics.

POINTS FAIBLES

• Pour ceux qui connaissent bien la psychanalyse, les sciences humaines et ont un certain recul par rapport à la religion, cet essai n’apporte pas de découverte majeure ni d’analyses véritablement nouvelles sur le sujet.

• L’essai se répète un petit peu.

EN DEUX MOTS

Dans cet essai, Cyrulnik pose en principe que lorsque croire en Dieu c’est aussi supporter que d’autres prient un autre Dieu ou d’autres Dieux; lorsque la communauté n’est pas simplement un rempart pour se protéger du monde mais qu’elle est aussi l’occasion d’avoir confiance en soi pour vivre dans celui-ci, sereinement, au contact de la différence, la religion et la croyance en Dieu ont des effets positifs sur le bien être de l’individu qui croit et peuvent contribuer au bonheur de tous, même à celui des autres, des « sans-dieu », les athées.

A l’inverse c’est l’ombre de l’intégrisme qui plane sur les esprits lorsque la croyance comble des manques affectifs profonds et qu’elle ne supporte plus l’épreuve du doute.

Mais au-delà de ce risque, les nouvelles générations, qui mettent l’accent surtout sur la « spiritualité » qu’apportent les différents courants religieux, portent en elles l’espoir de vivre, religieux ou non, dans la paix et l’harmonie.

UN EXTRAIT

« La religion est un phénomène humain majeur qui structure la vision du monde, sauve un grand nombre d’individus, organise presque toutes les cultures… Et provoque d’immenses malheurs! Pour comprendre cette terrifiante merveille, il faut associer des disciplines différentes comme la psychologie développementale, la clinique de l’attachement, les expériences psychosociales et les découvertes récentes du fonctionnement cérébral. Ces données hétérogènes, en s’harmonisant, créent une nouvelle affectivité : l’attachement à Dieu. »