PSG / Naples en Ligue des Champions : ces erreurs dont le club parisien n’apprend jamais

C'était là une belle affiche ! Rare et sulfureuse, la dernière rencontre opposant les deux équipes datant de 1992, avec une victoire du PSG emmené par Paul Le Guen... Côté championnat national, les Parisiens accumulent les buts et les victoires, sans même devoir forcer leurs talents. Côté coupe d'Europe, c'est autre chose. Les défaites douloureuses des campagnes précédentes sont comparables à de vieilles blessures. Du genre de celles qui ne veulent pas cicatriser. Cette affiche, digne des meilleurs western spaghettis, était donc un test majeur, contre un adversaire sérieux...

vainqueur, lui, de Liverpool. Un match oui, mais plus que cela. C'était aussi une histoire de familles avec des unions et des divorces. Côté Napolitain, le coach. Pas n'importe lequel puisque son nom n'est pas personne. Et pas n'importe qui puisque ce serait même plutôt quelqu'un: Carlo Ancellotti, alias le "Mister". Bardé de diplômes, de titres, de coupes et de distinctions comme joueur puis comme entraîneur. Un Shérif qui a quitté le PSG fâché avec sa hiérarchie et qui revient avec une certaine envie de revanche. Côté Parisien, Edinson Cavani. Pistolero prolifique pour le club Napolitain avec 104 buts en 138 matchs. Pour quelques dollars de plus, il s'était envolé pour Paris sous les cris de haine et les accusations de trahison. Un duel au sommet donc, pour prendre la première place du groupe.

Tuchel, l'entraîneur Parisien, débute la rencontre en s'appuyant sur sa marque de fabrique du moment: un double pivot Verratti/Rabiot au milieu de terrain (dont le rôle principal est d'harceler le porteur, dès la perte du ballon) et Neymar en numéro dix. Seulement, si le premier quart d'heure est viril et enlevé, les Napolitains prennent rapidement le contrôle de l'entrejeu et des opérations. Plus agressifs, mieux impliqués collectivement sur les tâches défensives, ils envoient un avertissement sans frais avec un tir de Mertens sur la barre à la 23ème... avant d'ouvrir logiquement le score par l'autre lutin de l'équipe, Insigne. Son lob fait mouche à la 29ème. Coup de froid sur le Parc. Le PSG réagira ensuite par spasmes, et regagnera les vestiaires en étant battu dans l'organisation, l'occupation du terrain et l'état d'esprit. Ca fait beaucoup. Des Parisiens statiques donc, manquant de solidarité, trop de joueurs n'étant pas suffisamment concernés par leur rôle théorique à la perte du ballon. Du déjà vu. Une rengaine dès lors que Paris ne maîtrise pas son sujet.

Il faut alors souligner le coaching de Tuchel. Il décide de changer de système, remplace Bernat par Kehrer et le jeu reprend. Les intentions et les attitudes sont meilleures et le Parc se réveille. Il reprend vie à la 60ème lorsqu'un centre du très remuant Meunier est dévié dans son propre but par Rui. Naples est poussé à la faute, le PSG respire à nouveau. Mais pour bien peu de temps... Paris retombe trop vite dans ses travers et Mertens se charge de la punition en battant Areola de près à la 77ème. La suite sera pénible et il faudra un exploit de Di Maria (transparent jusque-là) dans les arrêts de jeu, pour éviter la catastrophe.