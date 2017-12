PSA, Pimkie: les ordonnances Macron facilitent-elles vraiment les licenciements?

Coup sur coup, PSA et Pimkie viennent d'annoncer leur intention de mettre en oeuvre une rupture collective conventionnelle telle qu'elle est prévue par les ordonnances Macron. Ces annonces sont l'occasion d'un déferlement de hargne sur les réseaux sociaux, condamnant la facilitation des licenciements que cette loi permettrait. Une fois de plus, la bien-pensance (qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite et rappelle une fois de plus que le Front National ne comprend pas mieux l'économie de marché que la France Insoumise), nourrie par son mépris de l'entreprise et des réalités économiques, produit des raccourcis d'une impressionnante inexactitude.

PSA et Pimkie ne licencieront pas

Premier point à rappeler: la procédure de rupture conventionnelle collective ne passe pas par des licenciements. Elle permet seulement à l'entreprise de négocier un accord majoritaire avec les organisations syndicales autorisant des départs volontaires. Ne quitteront donc PSA et Pimkie que les salariés qui le demandent.

Le succès des formules à départs volontaires...

Dans l'imaginaire collectif, le "plan social" est forcément une opération brutale qui se termine par des licenciements secs. Or les plans de départs volontaires, loin d'être vécus comme des traumatismes, sont plutôt des opérations que les salariés accueillent avec soulagement. Ils leur permettent en effet de partir dans de bonnes conditions financières et de commencer un nouveau projet de vie.

...oblige parfois à en limiter le périmètre

Certains se souviennent avec amusement de l'effroi de la direction de la Société Générale en 2012, lorsque des vagues de salariés avaient demandé à bénéficier du plan de départ. Il avait à l'époque fallu en retenir une partie.

Pourtant, le plan portait sur 880 départs, ce qui n'était pas rien.

À l'époque, les conditions financières offertes par l'entreprise avaient convaincu bon nombre de salariés de "prendre le chèque" et de partir, parfois sans aucune promesse d'embauche ailleurs. On retrouve ici les mêmes motifs que ceux qui poussent Macron à proposer le chômage pour les démissionnaires: loin des idées reçues, les entreprises françaises ne licencient pas assez...

C'est d'ailleurs pour quoi les syndicats signent

Au passage, on n'a probablement pas assez martelé que la rupture collective conventionnelle fonctionne avec un accord d'entreprise majoritaire. Autrement dit, il faut que les syndicats qui le signent représentent une majorité de salariés lors des élections professionnelles. On est donc très loin d'une décision unilatérale prise par un exploiteur qui impose la misère à de pauvres salariés.

Si Pimkie et PSA comptent sur un accord majoritaire, c'est bien parce que leur projet de rupture conventionnelle est favorable à l'intérêt des salariés et n'a rien à voir avec les caricatures qu'on en dresse. Les syndicats d'entreprise, qui sont beaucoup plus pragmatiques que la bureaucratie qui les représente au niveau national l'ont très bien compris.