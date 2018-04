"Providence" : fallait y penser. Percutant

THEATRE

Providence

De Neil LaBute

Mise en scène: Pierre Laville

Avec Xavier Gallais et Marie-Christine Letort

INFORMATIONS

Théâtre Les déchargeurs

Jusqu'au 12 mai

Du Mardi au Samedi à 21h30

Réservations : 01 4 2 36 00 50/http://www.lesdechargeurs.fr

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Le 11 septembre 2001, Ben se trouve dans l’appartement de sa maîtresse, Abie, qui est également sa patronne, alors qu’ils auraient dû être à leur travail au World Trade Center. Le téléphone de Ben sonne sans cesse.

Sa famille craint certainement qu’il ait été tué dans les attentats. Pourtant, il ne répond pas...

Alors qu’ils vivent une histoire adultérine passionnée depuis trois ans, ils envisagent de profiter du chaos pour disparaître et se construire une nouvelle vie.

POINTS FORTS

Les choix de mise en scène dès les premières secondes de la pièce sont percutants, très réussis. Quelques secondes avant le levé de rideau, des bruits assourdissants envahissent la salle, alors qu’est présentée aux spectateurs une image des tours jumelles venant d’être percutées. En quelques secondes, nous retrouvons l’émotion éprouvée face à l’horreur de l’événement.

Marie-Christine Letort et Xavier Gallais nous offrent un jeu très juste, moderne. Ils nous font ainsi pénétrer dans leur intimité, comme si nous regardions par un trou de serrure.

POINTS FAIBLES

Je n’en vois pas.

EN DEUX MOTS

Avec cette pièce, la petite histoire rencontre la grande. Neil LaBute nous rappelle avec talent comment, inéluctablement, même après un tel état de sidération face à l’horreur, très vite, la vie continue...

UN EXTRAIT

Elle: « six mille personnes sont mortes, assassinées, certaines d’entre elles étaient nos collègues de travail, et ma seule réaction est de penser à nous tirer aux Bahamas. Ce n’est pas très beau ! »

L’AUTEUR

Neil LaBute est dramaturge et réalisateur. Direct, abrupt, il écrit des pièces évoquant un quotidien tragique, souvent avec un humour cinglant. Il a, entre autres, écrit Bash, la forme des choses, ou All the way to say I love you.

Il a également réalisé et écrit le scénario d’une dizaine de films pour le cinéma, dont En compagnie des hommes, Entre amis et voisins et Dirty week-end.