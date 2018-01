ProtégezVosGosses : Nikita Belluci, la star du X qui alerte les parents français sur leur inconscience face à l’effarante consommation de porno de leurs enfants (et elle reçoit des “propositions” de gamins de 12 ans…)

Pascal Neveu : La question centrale repose sur l’émergence des pulsions sexuelles, de l’expression de ces désirs et du passage à l’action entre un « monde » fantasmé et une réalité sexuelle. Car l’adolescent est en prise avec le retour d’un monde pulsionnel qu’il a du sublimer très tôt. La question sexuelle et érotique est très vaste. Essayons de la résumer simplement. De l’enfant en bas âge qui découvre son corps via un auto-érotisme et des actes masturbatoires qui décontenancent forcément tout parent (et pour cause, nous avons oublié, refoulé ce que nous avons nous-même vécus), l’amenant à développer son narcissisme,… à la création vers 5 ans de son Surmoi (le monde des interdits, de la loi morale et sociale) qui finalise la crise oedipienne où il se pensait pouvoir posséder tout ce qu’il voulait et satisfaire ses désirs… il existe ce que Freud appelle le côté pervers polymorphe de l’enfant : je jouis de ce que je veux, quand je veux et comme je veux… Freud précise même que cet état libidinal est le plus puissant, jamais retrouvé par la suite car dès lors canalisé psychiquement afin de ne pas être débordé par une sorte de tsunami pulsionnel.

Mais chaque personne ne vit pas ces premières années de la même façon, n’organise pas sa vie libidinale comme les autres, et va donc singulièrement développer des étayages différents, certains développant une vie sexuelle « classique », d’autres avec des zones érogènes préférentielles, d’autres des fantasmes et pratiques sexuelles allant du fétichisme au sado-masochisme en passant par l’échangisme, le voyeurisme… Finalement tout ce que la pornographie propose, présente et apporte à travers ces catalogues de sites. C’est en ce sens que tous ces sites sont attractifs et qu’on y fait son « marché ». Le monde de la sexualité appartient au monde d’adultes consentants face auxquels en tant que thérapeute je considère que nous n’avons aucun jugement à avoir. Mais elle est déjà vive chez les ados.

Depuis 10 ans je participe très régulièrement à une émission donnant la libre antenne à des hommes et femmes évoquant leur sexualité et leurs difficultés, nous abordons souvent la pornographie… sans le moindre tabou. Car le mot le plus recherché sur Google est sexe ! Et c’est le mot que les ados vont taper le plus régulièrement. Pour quelle raison ? Lors de l’adolescence le jeune pubère est en proie aux effervescences d’un corps qui change, qui se transforme… mais aussi des émotions et désirs qui l’envahissent… ainsi que des rêveries érotiques.

Pollutions nocturnes chez le garçon, première menstruation chez la fille… jeux de mots à l’école, comparaison avec l’autre, premiers flirts… échanges de photos… L’enfant sort d’un stade dit de latence (après 5 ans l’enfant sublime ses pulsions en entrant à l’école, en apprenant, faisant du sport…) mais « subit » le retour du refoulé : sa libido ! Il n’a pas oublié ses questionnements quant à la différence des sexes, il n’a pas oublié qu’il se passe quelque chose dans la chambre parentale… il fouille et parfois tombe sur des vidéos, des sextoys, des magazines… Il ne faut pas se voiler la face. Et l’accès à internet et les smartphones (malgré les filtres parentaux) a totalement accru la possibilité de découvrir via de si nombreux sites internet ce qui lui semble être la sexualité : la pornographie.

Le porno devient alors pour tout ado une sorte de « tremplin » vers la sexualité. Il va imaginer, fantasmer, se masturber… mais aussi tomber en « affect » pour des « stars » qu’il considère comme détenteurs d’un modèle sexuel. Le leurre se situe là. Se sentant alors devenir adulte, maître de son corps et de ses désirs, il confond pornographie et sexualité.

Rappelons quelques chiffres :

- Entre 14 et 18 ans, 80 % des garçons et 45 % des filles de 14 à 18 ans ont déjà vu un film X dans l'année (1 garçon sur 4, 1 fille sur 5 en ont visionné au moins dix).

- A 10-11 ans, 50 % des garçons et 25 % des filles ont déjà regardé un film.

- A 13 ans le porno « distrait » 50 % des garçons, « plaît » à 30 %, et 20 % le classent dans les « favoris ».

Comment réagissent-ils au premier visionnage, à 10-11 ans ou plus jeunes ?

- côté garçons : ils « sont surpris et ont peur », se sentent « embarrassés » ou « coupables et confus ».

- côté filles : 50% des filles se disent « dégoûtées », 25% « choquées », 25% « surprises ».

Le marché de la pornographie chez les adolescents est énorme. Il représenterait 260 milliards de dollars aux Etats-Unis. Autrement dit il ne faut pas banaliser ce qui se joue actuellement. Le questionnement sexuel, lui, est normal, mais le jeune ado a besoin de dialogue face à ce qui lui tombe dessus, pouvant mener à des débordements. Car il y a tout de même quelques films, vus avec détachement, qui peuvent permettre à des jeunes femmes et des jeunes hommes, ados, de mieux appréhender la sexualité. Cela nécessite bien évidemment d’avoir le recul suffisant. Je l’ai vu en consultations en débriefant avec des patient(e)s sur ce qu’ils avaient ressentis et retenus. Tout est histoire de dialogue et de ramener le tout à la réalité.