Protectionnisme : Trump n’ira pas prendre le risque de déclencher une guerre commerciale

Le protectionnisme est sans doute le seul outil de politique économique où il existe une fracture ouverte entre les responsables politiques et les économistes. Entre les opinions publiques et les chercheurs.

Les politiques se laisseront facilement aller à mettre des barrières douanières, ils y pensent en permanence quand ils font campagne et acceptent de passer à l’acte une fois élus pour répondre à la demande parfois pressante des certaines corporations qui ont du poids.

En revanche, bien malins ou très pervers ceux qui pourront trouver des économistes chercheurs qui seraient prêts à défendre le protectionnisme.

Pour les économistes et pas seulement pour tous les libéraux disciples de Bastiat, le protectionnisme est une imposture intellectuelle qui ne sert qu’à favoriser des groupes d’intérêt aux dépens du plus grand nombre et du bien public. En clair et en bref, tous les économistes y sont opposés, d’une part pour des raisons morales parce que c’est l’expression de la loi du plus fort et d’autre part, pour des raisons économiques puisque le droit de douane pénalise le consommateur du pays qui se protège.

Comme il l’avait promis dans sa campagne présidentielle, Donald Trump a publiquement annoncé qu‘il allait augmenter les droits de douane sur les importations d’acier et d’aluminium. Il travaille aussi à une augmentation des droits de douane sur les importations de voitures et notamment les voitures allemandes.

En vingt-quatre heures, la Chine a fait savoir qu‘elle pourrait répondre par des mesures de fermeture de son propre marché intérieur et l’Europe a fait dire qu‘elle répliquerait avec rapidité et fermeté.

Les marchés financiers sont un peu nerveux, les valeurs qui pourraient être touchées par d’éventuels embargos. Les banques européennes, les constructeurs automobile et les sidérurgistes européens ont cédé du terrain à la bourse, mais tout le monde essaie de minimiser l’ampleur de cette menace.

Pour beaucoup, Donald Trump ne peut pas prendre le risque de déclencher une guerre commerciale mondiale. Il a, comme souvent, poussé un coup de communication à l’adresse de son électorat. Il sait trop bien que des augmentations de tarifs douaniers se traduiraient par des augmentations de prix et que c’est le consommateur qui en ferait les frais, sans doute la classe moyenne américaine, celle-là même qui a voté pour lui.

Alors, il ne faut pas être naïf. Des mesures protectionnistes ont toujours été utilisées par les gouvernements pour protéger les industries stratégiques ou naissantes. Les américains comme les chinois savent très bien en abuser. Ces mécanismes passent le plus souvent par des barrières non tarifaires (normes techniques ou sanitaires, ou alors par le jeu des monnaies).

La baisse du dollar est une arme de destruction massive pour tout le monde, d’autant que les autres pays de la planète peuvent difficilement s’en défendre.