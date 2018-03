Protectionnisme : l’énorme (et coupable) hypocrisie de la Chine et de l’Europe face aux (mauvaises) mesures de Donald Trump

Atlantico : Ce jeudi 1er mars, Donald Trump a décidé que les Etats-Unis imposeront, à partir de la semaine prochaine, des droits de douane de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium et ce, en justifiant sa décision par un tweet indiquant " Quand un pays (les Etats-Unis) perd des milliards de dollars en commerçant avec pratiquement tous les pays avec lesquels il fait des affaires, les guerres commerciales sont justifiées et faciles à remporter". De très vives réactions ont pu voir le jour, notamment en Europe et en Chine à ce propos. Au-delà du cas de l'acier et de l'aluminium, ne peut-on pas voir une forme d'hypocrisie de la Chine et des européens, notamment de l'Allemagne, dans un contexte où les excédents commerciaux de ces deux zones ont pu être largement critiqués par les Etats-Unis au cours de ces dernières années ? Si le protectionnisme ici affiché n'est sans doute pas la solution, les européens et les chinois n'ont-ils pas une responsabilité plus globale dans ce contexte ?

Jean-Marc Siroën : Les excédents des uns sont les déficits des autres et chacun peut donc avoir sa part de responsabilité dans les déséquilibres commerciaux. Une fois rappelée cette vérité comptable,il ne faut pas se tromper sur les causes. Les déséquilibres commerciaux soldent d’autres déséquilibres qui sont davantage macroéconomiques que strictement commerciaux. L’Allemagne ou la Chine n’ont pas besoin de pratiques commerciales « déloyales » pour avoir des excédents, tout comme les déficits de l’Amérique ne peuvent s’expliquer par la naïveté ou la complaisance, d’ailleurs assez imaginaire, des gouvernements passés. Sont excédentaires les pays qui épargnent trop par rapport à leurs dépenses privées ou publiques, de consommation ou d’investissement et qui dégagent ainsi un surplus exportable. Les pays déficitaires, comme les Etats-Unis, sont dans une situation exactement inverse : leur épargne ne suffit pas à couvrir l’investissement et le déficit public. Le protectionnisme ne règle donc rien puisqu’il ne s’attaque pas aux causes.

Le déficit américain est le résultat d’un modèle économique fondé sur l’endettement des ménages, des entreprises et de l’État. Il est rendu possible par le surplus d’épargne des pays excédentaires. Ces derniers, dont la Chine, achètent massivement les bons du Trésor américains d’autant plus facilement que les Etats-Unis s’endettent dans les dollars qu’ils créent. Puisque les Etats-Unis ne seront donc jamais l’Argentine ou la Grèce, ils trouvent toujours à se financer à des taux d’intérêt bas. Ce privilège, qui n’appartient qu’aux Etats-Unis, pousse au laxisme et peut-être que le Président Trump pourrait un jour y réfléchir… En attendant, si ces excédents devaient s’évanouir, qui financerait l’Amérique ? Et à quelles conditions ?Donald Trump devrait plutôt prier -ou tweeter- chaque matin pour que les pays qu’il dénonce aujourd’hui non seulement ne réduisent pas leurs excédents, mais au contraire, l’accroissent pour rendre possible le financement du déficit budgétaire abyssal qui se prépare ! Si tel n’était pas le cas, l’augmentation des taux d’intérêt américains provoquerait une crise financière qui pourrait faire oublier le désastre de 2008.

Rémi Bourgeot : Si l’on peut effectivement s’étonner de la forme que prend finalement la politique de protection douanière de Donald Trump, l’idée selon laquelle nous partirions d’un environnement commercial mondial équilibré est évidemment à écarter. On peut déplorer les mesures non ciblées et assez grossières de l’administration américaine, mais resterait encore à indiquer la voie d’un véritable rééquilibrage.

Le discours économique a eu tendance à nier tout caractère problématique des déséquilibres commerciaux mondiaux sous prétexte qu’un équilibre de marché organise ces flux. Avant la crise financière mondiale, de nombreux commentateurs estimaient même que le déficit commercial américain était compensé par les investissements de portefeuille entrant aux États-Unis non seulement du simple point de vue de la comptabilité nationale, mais même en termes d’innovation, d’innovation financière qui équivaudrait l’innovation technologique et industrielle.

Un certain nombre d’économistes comme Dani Rodrik à Harvard mènent cette réflexion de façon très perspicace depuis maintenant plusieurs décennies. Cependant le débat a plus généralement tendance à être abandonné aux populistes, dont la variante quelque peu loufoque que l’on retrouve dans certains pays, et qui peine à débattre, a tendance à empêcher l’analyse publique des sujets commerciaux et monétaires et à servir d’assurance tous risques au statu quo.

Sur le dossier particulier de l’acier, l’administration américaine était déjà intervenue de façon importante et ciblée sous l’impulsion de Barack Obama. Les mesures de Donald Trump ne pénalisent pas tant la Chine ni l’Allemagne qui ont une part de marché dans tous les cas assez faibles sur ce segment aux États-Unis. La chute des prix de l’acier chinois a néanmoins pesé sur l’ensemble des acteurs du secteur du fait de la diffusion de cette pression à la baisse à l’ensemble du monde. Les mesures en question pénalisent surtout les gros exportateurs d’acier vers les États-Unis, et notamment le Canada et le Mexique au sein de l’ALENA.