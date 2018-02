Protection des données : l’Europe complique la vie des entreprises sans garantie pour l’objectif recherché

"Trahisons" est l'une des 2 ou 3 meilleures pièces d'Harold Pinter, l'un des 2 ou 3 plus grands auteurs anglais des 60 dernières années. Et là, elle est très bien montée. Si vous pouvez, profitez-en...

Parmi les grands fiascos qui ont marqué la politique européenne avec un savant mélange d’idéologie et de bureaucratie, on peut mettre l’énergie en bonne place. Et tandis que les grandes sociétés électriques se démènent avec leurs financiers pour cantonner leurs productions structurellement déficitaires, les chevaux-légers des renouvelables caracolent en tête engrangeant des bénéfices confortables sans risques avec l’argent des consommateurs. Dans le secteur électrique où régnait l’ordre des grandes reconstructions nationales, la libéralisation, « l’unbundling », le « découpage », couplée avec le poids des anti-nucléaires et des idéologues des « nouvelles énergies » ont mené à un désordre incroyable dont il parait désormais indispensable et difficile de sortir.