Proposer une alternative aux Sunnites irakiens et syriens : l'arme politique qui pourrait vraiment étrangler l'Etat islamique

Alain Rodier : Cette idée est intéressante et mérite réflexion. Toutefois, le noyau dur de Daech est implanté à cheval sur deux pays : l’Irak et la Syrie et les problématiques y sont différentes mais je pense qu’il convient d’envisager ce théâtre de guerre dans sa globalité.

Mais il est vrai que Daech en Irak est appuyé par d’anciens baasistes qui ont été commandé par Ezzat Ibrahim Al-Douri, le « roi de trèfle » désigné comme criminel recherché par les Américains du temps de Saddam Hussein. Juste après la pendaison de ce dernier, il a formé l’armée des partisans de la Nakchibandi (Jaysh Rajal al-Tariqa al-Naqshbandiyya, JRTN), une alliance regroupant plus de cinquante factions sunnites se réclamant du soufisme, doctrine religieuse également présente - mais minoritaire - en Turquie mais considérée comme déviante par les idéologues de Daech. Il n’empêche que ses hommes ont combattu aux côtés de la nébuleuse salafiste-djihadiste en particulier pour s’emparer de Mossoul. Al-Douri a été annoncé tué en 2015 mais il est réapparu en 2016 en exhortant ses troupes à combattre les milices chiites « pilotées par l’Iran ».

Il y a également de nombreuses tribus - particulièrement de la province d’Al-Anbar dans l’ouest-irakien - qui ont soutenu Daech, surtout pour s’opposer au pouvoir du Premier ministre de l’époque, Al-Maliki, qui avait rompu tous les accords passés qui avaient été conclus pour vaincre l’Etat Islamique d’Irak (EII) en 2006/2008. Daech est donc loin de faire l’unanimité dans les populations sunnites irakiennes qui trouvent son joug plus que pesant et il est vrai qu’il serait utile d’exploiter ce sentiment. Mais ces populations ne croient plus les promesses faites par le pouvoir chiite en place à Bagdad qui est considéré comme inféodé à Téhéran.

Une réalité de terrain s’impose (selon presque tous les analystes) : l’unité des États irakien et syrien (sans parler de la Libye, mais c’est une autre question) a vécu. Officiellement, tous les gouvernements la refusent en mettant en avant l’idée d'États « fédéraux » ce qui démontre qu’ils ont tout de même conscience que les structures anciennes ne sont plus d’actualité. Mais si l’on part sur une autonomie très avancée de régions entières, si nous savons bien à qui nous adresser au « Kurdistan » irakien (encore que l’unité entre l’UPK et le PDK reste fragile) et au « Chiistan » qui regroupe le centre et l’est du pays, cela est beaucoup plus délicat pour le « Sunnistan » qui couvre globalement l’est irakien (et lest syrien). Il convient de ne pas se voiler la face, ne pouvant écraser militairement la rébellion sunnite, il faudra bien discuter un jour avec des interlocuteurs crédibles - ceux qui ne souhaitent pas mener un djihad mondial -. Et il conviendra d'avoir quelque chose de concret à leur proposer. Les promesses non tenues hier ne peuvent servir demain. Une indépendance viable dirigée par des responsables présentables peut avoir un certain attrait. Alors seulement, il se trouvera peut-être des forces pour s’opposer à Daech car les populations qui subissent sa dictature cherchent surtout à survivre correctement.