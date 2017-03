"La proportion d'étrangers en France est stable depuis les années 30"... Petit argumentaire adressé à Benoît Hamon pour apprécier réellement l'ampleur de l'immigration en France

Décidément, on ne peut guère se passer des années Trente. Certains les voient ressurgir en mal à tout bout de champ. Mais ils se trouve encore au moins une personne pour y trouver une référence positive. C’est Benoît Hamon qui, le 20 janvier, lors du débat télévisé déclarait : « La proportion d’étrangers en France est stable depuis les années 1930 ». Il reprend ainsi le catéchisme des années 1980, lorsqu’on cherchait alors à instruire et tranquilliser le peuple : rien sur le front migratoire ! C’était relativement excusable alors puisqu’on n’avait guère d’autres données que celles sur les étrangers.

En 1982, la proportion d’étrangers était de 6,8 %, niveau comparable au plus haut niveau connu en 1931 (6,6 %).

Sans qu’apparemment Benoît Hamon s’en soit rendu compte, nous avons progressé depuis les années 1980, grâce à l’introduction de la catégorie immigrée, que j’ai promue à la fin des années 1980, qui a été relayée par le Haut Conseil à l’intégration en 1991 et qui est devenue progressivement d’usage courant dans la statistique publique.

Il faut donc réexpliquer à Benoît Hamon en quoi, si l’on veut rendre compte de l’immigration étrangère, il est préférable de suivre l’évolution de la proportion d’immigrés. Le nombre d’immigrés - nés à l’étranger avec une nationalité étrangère à la naissance – varie seulement en fonction des entrées et des sorties du territoire et de la mortalité. À la mortalité près, la proportion d’immigrés rend donc bien mieux compte de l’évolution de l’immigration étrangère que la proportion d’étrangers qui comprend des étrangers nés en France, dépend, en plus, de la natalité, des changements de nationalité et de la qualité (variable au fil du temps) des déclarations de nationalité des nés en France. Lorsqu’on examine l’évolution des deux proportions en France métropolitaine sur le long terme, on se rend compte que les deux séries n’ont coïncidé qu’entre 1911 et 1931. Ensuite, la proportion d’immigrés est toujours supérieure et n’évolue pas parallèlement à celle des étrangers. Si bien qu’en 2015, elle est de 9,3 % quand la proportion d’étrangers n’est que de 6,6 %. Donc, oui, la proportion d’étrangers en 2015 est bien égale à celle observée en 1931, mais cela ne dit rien de l’évolution des flux migratoires, tout particulièrement de la nouvelle vague qui démarre avec les années 2000. Ajoutons que la stabilité depuis les années 1930 invoquée par benoît Hamon est parfaitement fantaisiste puisque la proportion d’étrangers est descendue jusqu’en 1954 (4,1 %), pour remonter jusqu’en 1982, redescendre ensuite jusqu’en 1999 (5,4 %), pour remonter un peu jusqu’en 2015.

On l’aura compris, cette proportion d’immigrés dit quelque chose de l’évolution des flux migratoires, mais ne dit rien des effets démographiques s’étendant aux enfants nés en France de parent(s) immigré(s). Sur deux générations, la population d’origine étrangère a augmenté rapidement pendant les années 2000, jusqu’à représenter 20,5 % de la population en France métropolitaine en 2015.