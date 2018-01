Les promesses du voyage d’Emmanuel Macron en Chine

En se rendant en Chine du 8 au 10 janvier, le Président de la République, Emmanuel Macron va rencontrer le Président Xi Jinping qui commence un second mandat de cinq ans avec un gouvernement encore plus restreint puisque il dirigera désormais cet immense pays avec un Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC, resserré autour de sept fidèles collaborateurs. Macron sera face à un leader qui a exprimé en septembre 2013 une vision stratégique claire et ambitieuse pour l’avenir de la Chine.

Xi Jinping a eu l’habileté de ne pas lister ni de s’appesantir sur les immenses défis que son pays doit relever dans les 20 ans à venir, ce qui aurait pu être démobilisateur. Il les a présentés positivement en les rassemblant dans un seul « projet-concept » qui fait référence à l’ancienne route mythique de la soie et qui est désormais appelé « Belt and Road Initiative » (BRI).

Face à son interlocuteur, le Président Emmanuel Macron dispose de cartes importantes pour donner un nouvel élan aux relations franco-chinoises dans un contexte de relations sino-américaines tendues tant sur le plan stratégique que sur les plans économique et technologique.

Le contexte sino-américain

Lundi 18 décembre 2017, en dévoilant la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine Trump a classé la Chine dans la même catégorie que la Russie et les a qualifiées de « puissances révisionnistes » et de « concurrents hostiles » qui cherchent à « façonner un monde antithétique aux valeurs et intérêts américains ». « La Chine et la Russie défient le pouvoir, l’influence et les intérêts américains, en essayant d’éroder sa sécurité et sa prospérité », indique le document. « Ces concurrences obligent les États-Unis à repenser les politiques des deux dernières décennies – des politiques basées sur l’hypothèse que l’engagement avec leurs rivaux et leur inclusion dans les institutions internationales et le commerce mondial en feraient des acteurs et des partenaires de confiance ».

Sur le plan économique, Trump a été élu sur le slogan « Make America Great Again » par la classe moyenne américaine qui voit son niveau de vie stagner et qui en attribue la cause à l’hémorragie de l’industrie américaine au profit de l’étranger, qu’il soit Chine, Canada ou Mexique. Devenu le champion du patriotisme économique, il a forcé, dès son investiture, le Canada et le Mexique à renégocier l'accord Aléna. Le 1er juin 2017 à Washington il a annoncé que les Etats-Unis, deuxième pollueur de la planète, allaient sortir de l’accord sur le climat signé à Paris en décembre 2015 par la quasi-totalité des pays du monde. Le vendredi 10 novembre 2017, au forum annuel de l'APEC qui se tenait au Vietnam, Donald Trump a confirmé sa décision de retrait de l'accord de libre-échange transpacifique TPP pour privilégier le cadre bilatéral. De même le 1er décembre 2017 les Etats-Unis ont officiellement informé l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) qu'ils s'opposaient à l'octroi à la Chine du statut d'économie de marché, ce qui devrait leur permettre de maintenir des barrières douanières élevées sur certains produits chinois.