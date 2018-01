Projet de loi asile et immigration : fermeté, le grand bluff ?

Atlantico : Ce jeudi 11 janvier, Edouard Philippe présentait aux associations le projet de Loi asile- immigration du gouvernement. Serge Slama, professeur de droit public à l’université Grenoble-Alpes indique à ce sujet : "Gérard Collomb est sur une ligne plus dure que Nicolas Sarkozy qui prétendait équilibrer ses textes". Qu'en est-il réellement ? Quels sont les changements concrets à attendre d'un tel projet de loi ?

Maurice Lachaize : De ce que l'on connaît des grandes orientations du texte, l'idée qu'il serait plus rigoureux que les lois adoptées sous les gouvernements de droite de 2003 à 2012 me paraît des plus trompeuses. En fait le projet actuel comporte quelques ajustement techniques, sans doute nécessaires, par exemple la retenue administrative, dans les locaux de la police, portée de 16 à 24 heures, ou le délai de recours devant la CNDA réduit d'un mois à 15 jours. Ces aménagements techniques ne sont pas de nature à régler la question générale de la maîtrise de l'immigration.

Le projet de loi relève d'une logique de fausse fermeté. Ainsi, il prolonge de 45 jours à 90 jours la durée de la rétention administrative permettant au préfet de maintenir un étranger dans des locaux fermés pour organiser son retour. Or, cette mesure d'apparence spectaculaire ne sera d'aucun effet concret. En effet, la véritable rétention administrative par décision du préfet, n'est que de 48 heures, un délai insuffisant pour organiser le rapatriement d'une personne. Ensuite, après 48 heures, il appartient au seul juge des libertés de prolonger la rétention. Or, les juges des libertés, réticents à accomplir cette mission, refusent souvent la prolongation demandée par le préfet. D'où l'impossibilité de procéder à l'éloignement effectif. Et ce point crucial est inchangé dans le nouveau texte. Une loi de 2011, sous le gouvernement Fillon, avait en partie réglé ce problème en portant la durée de la rétention décidée par le préfet à 5 jours, hors contrôle du juge des libertés. L'effet avait été une hausse spectaculaire des reconduites à la frontière.

La loi Valls/Cazeneuve de 2016 avait abrogé la loi de 2011, revenant aux 48 heures de rétention par le préfet et replaçant le juge des libertés au centre du système d'éloignement. Résultat, les reconduites à la frontière se sont effondrées: moins d’une décision d'éloignement sur 5 est aujourd’hui appliquée. Or, le système voulu sous le gouvernement Fillon avait été validé autant par le Conseil d'Etat que par le Conseil constitutionnel, donc parfaitement respectueux des droits de l’homme en confiant le contrôle de légalité de l’éloignement, dans les cinq premiers jours, au seul juge administratif. Le projet d'Edouard Philippe, par-delà les coups de menton, en reste au système Cazeneuve et refuse de rétablir le dispositif de 2011. Il ne servira donc strictement à rien. D'ailleurs, la moyenne du maintien des migrants illégaux en rétention est de 10 jours. Que la durée maximale théorique soit de 45 ou de 90 jours n'aura absolument aucun impact. Et le projet se garde bien de rétablir la rétention de 5 jours par le préfet, seul moyen efficace d'appliquer les éloignements.