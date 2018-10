Prof menacée : pourquoi le plan d’action du gouvernement contre les violences à l’école n’obtiendra probablement pas plus de résultats que les précédents

Atlantico : Violences entre élèves, violences envers les enseignants... L'école semble être de plus en plus un lieu de dérapages plus ou moins graves. Les plans gouvernementaux se succèdent, mais rien ne semble y faire, pire la situation semble s'aggraver. Est-ce réellement le cas ? Pourquoi est-il si difficile de désamorcer cette violence ?

Jean-Louis Auduc : Les adolescents, notamment les garçons, ont des comportements de plus en plus violents, et ce non seulement en France , mais dans tous les pays développés comme en témoigne la violence des supporters de football, les bagarres entre bandes de quartiers, les guerres de trafics divers.....L'école qu accueille tous les jeunes est difficilement à l'abri de cette violence qui s'exacerbe et qu'a toujours existé. Aujourd'hui, c'est la guerre des boutons entre jeunes, mais avec des couteaux, des barres de fers et des revolvers.....

Dans aucun pays développé, on n'a réussi à mettre l'école à l'abri des violences des jeunes, comme le montre les morts chaque année dans des collèges ou lycées aux Etats-Unis, en Grande Bretagne, en Finlande, en Crimée......

Quelles sont les causes de ce surcroît de violence ? Quelles démissions collectives y ont mené ? Est-ce le signe d'un renoncement à l'autorité (tant du côté des parents et professeurs qui ne parviennent plus à se faire entendre que côté des jeunes qui ne les respectent plus)?

Jean-Louis Auduc : La violence latente à l'adolescence, notamment chez les jeunes a toujours existé, mais depuis une vingtaine d'années, on se refuse à la prendre en compte pour la canaliser et travailler sur les limites nécessaires à la vie sociale.

La notion de "risque Zéro", l'aseptisation des cours de récréation font qu'il est de plus en plus difficile d'organiser des activités, telles que randonnées, sorties à vélo, baignades, camping en pleine nature permettant d'aborder la prise de risques, la recherches de sensations fores et les limites à ne pas dépasser.

Pour quelques accidents hyper-médiatisés, on en vient à refuser de travailler sur le contrôle de son énergie à l'adolescence, on empêche l'adolescent garçon, de se préparer à endosser des responsabilités, à travailler son autonomie. La caricature de cette posture est la volonté de la fédération française de rugby de vouloir supprimer pour les mineurs, les placages durant les parties......

Se rend-on compte qu'en aseptisant tout ce qui peut permettre de canaliser son énergie, on laisse le jeune se contrôler seul, ou plutôt ne pas se contrôler et que l'on le pousse ainsi à rechercher des sensations au travers de la drogue, des excès divers.....

Une étude concernant les jeux dangereux chez les élèves a d'ailleurs montré que plus la gestion de la cour de récréation est stricte (interdiction de jeux de balles, interdiction de sauter, de courir.....) plus les risques de comportements extrêmes, tels les arrêts de respiration ou le jeu du foulard sont grands chez les jeunes garçons.