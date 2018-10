Prof braqué : pourquoi la réaction du ministre de l’Education nationale sur les portables à l’école est profondément inadaptée ?

Pierre Duriot : Caricatural, ce pourrait être le mot, tant ce problème de téléphone portable vient à point pour occulter les problèmes les plus graves échouant à l'école. Si la baisse du niveau scolaire, pourrait, en utilisant de vrais moyens, dans le traitement, la philosophie et la méthode, être à portée de main, d'autres paramètres sont devenus presque hors de portée. Au premier rang, les phénomènes d'islamisation, avec ce qu'ont mis en exergue les deux journalistes du Monde dans leur dernier ouvrage : les tables pures, les tables impures à la cantine, les contestations de programmes, de laïcité, de sorties scolaires, de mixité, les noyautages religieux assortis de pressions, menaces, les conflits ethnico-religieux internationaux s'invitant à l'école, comme le conflit israélo-palestinien, ou le conflit turco-kurde et bien d'autres.

La violence, permanente, entre les élèves, à l'égard des professeurs et des locaux, à l'égard de l'institution, apparaissent aujourd'hui comme des montagnes à abattre, au bas desquelles nous sommes avec des outils extrêmement désuets et un empêchement insurmontable dû à l'omnipotence de la correction politique dans la tête des responsables en charge de ces tâches. La méthode adoptée face à ces deux problématiques, depuis trente ans, qui veut que l'on tourne pudiquement la tête en tentant de les masquer, de les minimiser ou de les rapporter à une minorité devenue puissante et bien plus nombreuse au fil de temps, rend ces désordres principaux quasiment insoutenables, mais surtout insurmontables dans l'état actuel des moyens d'action habituellement admis. Pour avoir une chance de solutionner nos malheurs, il va falloir se donner des moyens que la bien-pensance réprouve...

Le téléphone ne doit normalement plus être utilisé dans les collèges et les écoles. Le texte de loi sur l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les établissements scolaires a été adopté par le Parlement. Quel regard portez-vous sur cette loi ? Est-elle vraiment applicable en pratique ?

Il est effectivement dommage qu'il faille une loi en lieu et place d'une éducation, d'une convenance, d'un apprentissage de ce qui peut se faire ou pas en présence de professeurs, dans une enceinte dédiée à l'instruction. Mais cette loi n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, elle a été testée dans des établissements scolaires et avec succès. Les élèves sont plus à ce qu'ils font, plus concentrés, dans l'écoute et l'échange, moins volatiles. Mais il faut des boîtes spéciales où les élèves déposent leurs portables à l'entrée du cours, avec tous les risques qui peuvent survenir, de vol, de déclenchements intempestifs, de messages importants aux yeux des élèves modernes qui voient leur engin, pour certains, comme indispensable à leur « survie » psychique, sans se rendre compte que d'autres générations n'en avaient pas et donc s'en passaient très bien. Pour des élèves très dépendants, la perte du téléphone, même un temps, peut engendrer des réactions inappropriées et même surdimensionnées. Mais puisque personne, ou pas grand monde, n'arrive à se domestiquer seul avec cet instrument, oui, une loi, pourquoi pas.

Sera-t-elle applicable, rien n'est moins sûr. Si des expériences ont été couronnées de succès, elles ont souvent été menées dans des endroits où c'est possible. En zone sensible et dans certains établissements difficiles, on aimerait déjà que les élèves viennent, indépendamment de leur téléphone et qu'ils soient réceptifs aux apprentissages. En certains lieux, on va partir de très très loin. Après, appliquer un règlement, une contrainte, un obligation, avec certains élèves peu confrontés à l'autorité et peu habitués à caler devant la loi des adultes va se révéler extrêmement difficile, tant ils sont peu habitués à ne pas obtenir gain de cause. Tout dépendra des pouvoirs que l'on va donner à l'administration pour faire appliquer la règle. Si celle-ci repose, comme beaucoup d'autres, sur la bonne volonté des élèves, mais qu'en cas de refus, il n'y a pas de moyen de coercition possible, ce sera voué à l'échec. Il faut le savoir, la réunion incantatoire entre personnels éducatifs reste le seul moyen de pression sur un élève récalcitrant, c'est à dire : rien. En cas de conflit, l'usage est que les parents soutiennent leur progéniture contre l'institution et parfois violemment. Ce n'est donc pas gagné, même si c'est une bonne initiative.