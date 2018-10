La prochaine crise : tout le monde la pressent, mais personne n’en connaît les vraies causes ni son ampleur

Le propre d’une crise, c’est qu’on peut difficilement en prévoir sa date et son ampleur. Ce qui se passe depuis un mois n’a jamais été aussi imprévisible.

La semaine dernière a encore été désastreuse sur les marchés financiers internationaux. Toutes les places financières ont dévissé gravement (plus de 20% en moyenne). Les grandes stars de l’économie digitale comme Amazon ou Facebook ont été attaquées avec une rare violence. Y compris les entreprises les plus orthodoxes de l’économie, comme dans l’automobile, la banque et l’assurance. Et cela en dépit de résultats financiers plus que confortables avec des prévisions d’activité certes en léger ralentissement, mais encore très encourageants.

A priori, la situation est assez incompréhensible pour trois raisons :

1ère raison, la majorité des experts financiers s’attendaient à un ajustement à la baisse, mais pas à un Krach. En gros, ils considéraient que la valeur des actifs avait tellement monté depuis deux ans qu’il leur paraissait assez sain que les cours baissent un peu. Certains investisseurs ayant logiquement envie ou besoin de prendre leurs bénéfices de façon à restructurer leur portefeuille et de vendre des titres surévalués pour en acheter d’autres sous cotés.

Cette phase d’arbitrage peut paraître d’autant plus normale que, partout dans le monde, les politiques monétaires amorcent une évolution en remontant les taux d’intérêt et en restreignant l’émission de liquidités considérées à juste titre comme excessives. Parallèlement, on sait aussi que l’Amérique de Trump ne va pas pouvoir provoquer l’année prochaine un nouveau choc fiscal comme celui de l’an dernier. Bref, si les arbres ne montent pas jusqu’au ciel, l’économie ne peut pas tourner à plein régime sans risquer la surchauffe.

2e raison, les mêmes experts pensent aussi qu’après une période d’ajustement, il existe des forces de rappel qui permettent un rebond capable de rétablir un équilibre de croissance. Cette conviction s’appuie sur une situation économique internationale qui n’est pas mauvaise.

3e raison, pourtant, en cette fin de semaine, les observateurs commencent à douter de la capacité de rebond ou d’arbitrage rapide avant la fin de l’année. Dans ces conditions, l’inquiétude s’installe et la peur de voir une crise boursière engendrer une crise monétaire, économique et sociale devient probante.

Dans ces conditions, les opinions publiques sont partagées entre deux attitudes. Jacques Attali l’explique très clairement dans son dernier essai (Comment nous protéger des prochaines crises, chez Fayard):

Ou bien on reste nager dedans et on se complaît à aligner les évolutions positives qui ont affecté l’humanité, les avancées économiques, scientifiques etc., et qui ont engendré des progrès incontestables;

Ou bien on essaie d’être lucide et de reconnaître qu’il existe véritablement beaucoup de facteurs de dysfonctionnement. La plupart, d’ailleurs, étant portés par les remèdes prescrits pour amortir la crise précédente. Et de préciser avec raison que, si l’action des banques centrales depuis dix ans a empêché le monde de sombrer dans une asphyxie générale en arrosant les systèmes de liquidités comme jamais dans l’histoire, les gouvernements drogués et dopés de « monnaie pas chère » se sont dispensés d’engager des réformes de structures qui auraient été nécessaires mais douloureuses.