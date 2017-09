Procès des incendiaires présumés du véhicule de police quai de valmy : la France face aux ravages du retour de la culture de l'excuse

Atlantico : Le procès des incendiaires présumés de la voiture de police en marge d'un rassemblement de policiers en 2016 s'ouvre aujourd'hui. Un procès qui s'est déjà accompagné de nombreuses réactions médiatiques, notamment d'une tribune publiée par Libération, ou le sociologue Geoffroy de Lagasnerie minimise l'acte et l'explique par "une inquiétude et une colère collective". Assiste-t-on à une forme de retour de ce qui a été appelé la "culture de l'excuse" ?

Guylain Chevrier : Des individus préparés à l’affrontement ont systématiquement entrainés les fins de cortèges contre la loi El Khomri dans la violence, contre l’avis de l’immense généralité de ceux qui avaient défilé. Jusqu’au point d’ailleurs qu’à un moment, ce soit même le service d’ordre de la CGT qui ait tenté d’y remettre de l’ordre. On peut tout justifier, en faisant passer des vessies pour des lanternes, mais ceux qui défendent les auteurs de ces violences en les justifiant, excusent l’inexcusable en faisant jouer que cela serait pour la « grande cause », autrement dit, « le mouvement social », introduisant subrepticement l’adage « la fin justifie les moyens ».

Tous les régimes totalitaires en ont fait usage pour légitimer la violence et la torture, l’élimination des opposants. Ce n’est pas un service à rendre aux mouvements sociaux que de réintroduire cet archaïsme en laissant traîner l’idée qu’il n’y aurait là rien d’anormal, et donc que la violence pourrait être ici légitime, en raison d’une grande cause qui autoriserait tout.



C’est ce que fait pourtant le sociologue Geoffroy de Lagasnerie dans Libération (1), par le type d’explication tortueuse qui suit : «Il faut comprendre les ressorts et les responsabilités, qui ont contribué à façonner les expériences des sujets contestataires. Elle appelle plus le regard compréhensif de la sociologie politique que l’action répressive de la justice pénale. » Et pour expliquer le fond sur lequel repose cette mansuétude : « plutôt que d’orienter notre regard vers les quelques individus agissants, nous devons voir la violence d’une séquence politique, d’un mode de gouvernement, liée à la violence du vallsisme ». S’il peut il y a avoir dans ce type de manifestation des débordements qui parfois peuvent conduire à des excès, y compris du côté des forces de l’ordre, nous ne vivons pas sous un régime fasciste, qui serait susceptible de légitimer un tel recours à la violence organisée, et la mobilisation de ce fourre-tout désignés « antifas » (antifascistes), qui est un véritable passeport à faire n’importe quoi. Les services d’ordre des manifestations sont censés justement jouer ce rôle d’encadrement qui régule ce genre de risque. Que l’on soit d’accord ou pas avec la loi El Khomri, et moi je ne l’étais pas, on ne saurait légitimer l’usage d’une violence extrême par ceux qui entendent imposer par la violence leur vision politique, qui est celle avant tout du désordre qui de leur point de vue est préférable à tout ordre, fut-il celui des droits de l’Homme et de l’Etat de droit. Ce qui semble bien sous-jacent à cette violence c’est le rejet idéologique de l’Etat et de l’ordre, quels qu’ils soient. D’où une sérieuse mise en garde vis-à-vis de ces faiseurs de désordre, qui transformeraient allègrement la démocratie de la rue en insurrection, menant aux impasses du rejet de la société en bloc. Le désespoir de certains, susceptible d’être dévoyé dans la violence, ne les conduira ici à aucun espoir de lendemains qui chantent.