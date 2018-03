Procès de la chemise arrachée d’Air France : mais au fait, où en sont les relations sociales dans le nouveau monde macronien ?

FDJ, ADP, Engie…Le gouvernement prépare un certain nombre de privatisations.

Le fait que des dossiers criminels soient correctionnalisés, notamment des viols, ne justifie pas techniquement et judiciairement l'exclusion du jury populaire quand on les a considérés comme trop graves pour les faire échapper aux cours d'assises.

L’Italie est, plus que la France encore, victime de l’absurde politique monétaire européenne. La France a réussi, depuis 25 ans, à camoufler son malaise économique derrière l’expansion du secteur public. L’Italie, qui a rarement eu un Etat fort, ne peut pas se permettre ce genre de jeu avec le réel.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

11h20 L'UE maintient ses sanctions contre des Russes et des rebelles ukrainiens AFP

Une héritière turque et ses amies tuées dans un crash aérien en Iran

Diplômé de l'Ena (promotion Copernic) et titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un Dea d'histoire à l'université Paris-I, il est né à Liège en 1968.

Ainsi, chez Pimkie , enseigne appartenant à la famille Mulliez, le projet a capoté et l’entreprise est revenue à un plan de sauvegarde classique, intégrant des indemnités de départ revues à la baisse. Cet échec contre-balance la réussite du dispositif chez Peugeot .

Tout ne va toutefois pas si bien qu’on ne le croirait sur le front social. On en prendra pour preuve les gros loupés sur la rupture conventionnelle collective dans les entreprises, formulé inventée par les ordonnances.

Parallèlement, le gouvernement apaise autant qu’il le peut les tensions au sein de la fonction publique. Pour arrondir les angles, après les annonces tonitruantes sur la fonction publique et la réforme de l’État, il a décidé de faire bon accueil aux revendications de certains syndicats.

Après le passage par ordonnances pour réformer le Code du Travail sans que les salariés ne descendent dans la rue, Emmanuel Macron a marqué des points et donné le sentiment collectif qu’il parviendrait à réussir ce que beaucoup avaient échoué avant lui. Neuf mois après son accession au pouvoir, l’état des forces sociales est pourtant plus nuancé qu’il n’y paraît…

