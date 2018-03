"The Prisoner" : beau, austère, exigeant: plus Brook que jamais

THEATRE

The Prisoner (en anglais/ en français surtitré)

Texte et mise en scène : Peter Brook et Marie Hélène Estienne

Avec Hiran Abeysekera, Ery Nzaramba, Omar Silva, Kalieaswari Srinivasan et Donald Sumpter

Lumières : Phlippe Vialatte

Décors : David Violi

Costumes : Alice François

INFORMATIONS

Théâtre des Bouffes du Nord

37 bis, Boulevard de la Chapelle 75010 Paris

Réservations: 0146073450

location@bouffesdunord.com

Du mardi au vendredi à 20h30, samedi à 15h30

ATTENTION: jusqu’au 24 mars puis à Amsterdam, Thonon les Bains, Clermont-Ferrand, Londres, New York.

THEME

Itinéraire de rédemption et de justice d’un prisonnier, Mavuso, condamné pour parricide, qui se retrouve seul face à une prison où il survit dans un étrange et désertique environnement interrompu par la seule visite épisodique d’un geôlier.

POINTS FORTS

- A la manière d’un conte oriental (raconté au début par un voyageur occidental), Peter Brook nous transporte dans un univers profondément esthétique et épuré, servi par un décor volontairement minimaliste, à l’espace rompu ici et là de branches ou troncs d’arbres pétrifiés.

- Une lumière magnifique et vaguement irréelle, contrastée par les murs craquelés et « rouge pompéi » de cette superbe scène semi-circulaire dont le public est très proche.

- Des interprètes au geste sobre et à la parole rare ( l’on pense au théâtre grec), brûlant cependant d’intensité et de feu intérieur, notamment Hiran Abeysekera qui campe un Mavuso troublant et fier.

- La sensation d’un temps « immobile » faisant appel à l’imaginaire et d’un monde « disparu ».

POINTS FAIBLES

La simplicité et l’extrême dépouillement du décor comme de l’interprétation peuvent constituer pour des spectateurs « profanes « de Brook un certain hermétisme, voire « intellectualisme ».

EN DEUX MOTS

Dans ce fabuleux espace des Bouffes du Nord, Il faut pouvoir se laisser porter, envoûter par ce conte poétique et humaniste qui explore « en apnée » les thèmes majeurs de la liberté et de la justice.

Les inconditionnels de Brook adoreront, les autres découvriront l’univers de ce très grand dramaturge anglais et sa réflexion sur le théâtre, si bien illustrée par Shakespeare : « Life is a theater, people showing in and outgoings »….

L’AUTEUR

Peter Brook est un metteur en scène ( théâtre et opéra), acteur, réalisateur et écrivain britannique.

Très novateur dans ses interprétations, notamment des classiques de Shakespeare, il est adepte de l’espace vide, décor minimaliste, laissant libre cours à l’imaginaire.

Il a obtenu de nombreux prix et récompenses et, en France, a été primé plusieurs fois aux Molières.