Primaires : le renouveau démocratique auquel les électeurs ne croient déjà plus

Cécile Lacroix-Lanoë

Cécile Lacroix-Lanoë est directrice d’études à Kantar Public (ex-TNS Sofres) et contributrice du site Délits d'Opinion, site de référence de l'opinion publique et des sondages. Diplômée de l’IEP de Grenoble et titulaire du master Progis (études d’opinion et de marché), elle a d’abord travaillé au département Opinion et Stratégies d'entreprise de l'Ifop puis en tant que responsable des études au sein du service de la communication des ministères économiques et financiers.

