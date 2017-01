Primaire : Hamon, Montebourg labourent la campagne avec des projets de gauche utopiques et ruineux, Valls assume la modernité mais se retrouve bien seul

Les élections ressemblent de plus en plus à la chronique d’une démocratie pathétique. Le deuxième débat de la primaire de gauche en a encore apporté la démonstration. Les leaders de la gauche sont persuadés que pour accéder au pouvoir, il faut promettre des lendemains qui chantent, alors qu’ils devraient faire la pédagogie du possible. Si la démocratie continue de permettre à des politiques d’accéder au pouvoir avec des promesses irréalisables, la démocratie va mourir. Si le débat politique dans les grandes démocraties continue de tourner autour des programmes qui se révèlent irréalisables.

On va collectionner de plus de plus en plus dirigeants qui seront dans l’incapacité de délivrer la promesse qu’ils ont déroulée pendant leur campagne.

Dans ce cas-là, de deux choses l’une : ou bien le peuple s’habitue à voter pour des gens tout en sachant qu’ils ne respecteront pas ce qu'ils ont dit. Ou bien ils se révolteront et ce sont les régimes extrémistes autoritaires qui récupèreront le pouvoir. Le risque de dérive comme ceux qu‘on a connu après la grande crise de 1929 existe encore aujourd'hui. Après tout, il ne faut jamais oublier que les dictatures fascistes ont été installées avec la bénédiction du vote populaire. Et c’est vrai, dans tous les pays démocratiques. C’est vrai en France, aux Etats-Unis, en Grande Bretagne, en Espagne, en Italie, en Grèce. Ça pourrait l’être sous peu en Allemagne. En France, la situation n ‘est pas encore catastrophique. Encore qu’on sort d’un quinquennat dont l’échec est dû principalement à des promesses qui ont été faites pour accéder au pouvoir et qui n'ont pas été réalisées. Parce qu‘elles étaient irréalisables et ruineuses. La prochaine élection présidentielle n’est que dans 100 jours. Mais le deuxième débat de la primaire à gauche a confirmé la première tendance. Les candidats sauf exception refusent de dire la vérité et de faire la pédagogie de ce qui serait possible. Ils préfèrent promettre ce que leurs électeurs souhaitent entendre. Du pur marketing comme en faisait Unilever dans les années 60 pour vendre ses lessives, « je lave blanc, plus blanc que blanc. »

Quand les candidats sous prétexte de rassembler le peuple de gauche font de la surenchère à la protection sociale, le système est mal parti, parce qu‘aucune proposition ne génère son financement. Le revenu universel, version Benoît Hamon est très certainement, une idée généreuse que Marx avait développé en rêvant d’une société où chacun aurait pu vivre selon ses besoins. Mais, Marx lui-même en parlait comme d’une utopie. A côté du revenu universel, c’est à qui promettra le plus de protections et d’assistance, d’emplois publics et de boucliers. Bref, un système inadapté à l’environnement international dans lequel nous sommes plongés.

Manuel Valls assume la mutation qu’il a initié vers plus de compétitivité, mais il n’en rajoute pas. Son dernier argument est de dire que la, France n’a pas la culture libérale, la France à la culture de l‘état et il faut bien faire avec. Si Valls continue dans cette voie, il ira forcement dans le mur puisqu’il ne dégage pas les moyens pour sécuriser son projet. Bref s’il est élu, il remettra la France dans une trajectoire de compétition internationale, mais sa majorité ne le suivra pas. Il se retrouvera comme François Hollande. Quand on ment pendant la campagne, on est obligé de mentir pendant le mandat. La mission d’un homme politique est de faire la pédagogie du réel. De fuir le marketing politique pour convaincre que ses convictions sont les bonnes.