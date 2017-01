Primaire à gauche : la dernière utopie à la mode est de faire croire qu’une société sans travail est possible

« Le revenu universel sera la grande réforme du prochain quinquennat » disent les uns... « La seule solution pour s’en sortir est de revenir dans la compétition internationale », disent les autres. Le primaire à gauche a encore creusé le fossé entre ceux qui réclament des protections sans pouvoir les financer et ceux qui croient au redressement par l’innovation et le travail.

La pédagogie qui ressort des premiers débats à gauche est catastrophique parce qu’une partie des candidats ne sont pas loin de promettre une société du 21e siècle dans laquelle il n‘y aura plus de travail. D'où les projets de protections, d'assistance, de repliements sur soi, de protectionnisme qui partent dans tous les sens de la gauche de la gauche, de la maison Mélenchon a celle de Benoît Hamon en passant par beaucoup d’écologistes et même d’Arnaud Montebourg . La caricature de cette pédagogie se retrouve dans la promesse très fumeuse de pouvoir distribuer à chacun un revenu universel pour tous, des emplois publics d’assistance, etc.

Le tout sans aucun financement cohérent.

Mais pourquoi s’embarrasser de financer ses promesses ? « Nous irons à Bruxelles annoncer qu’on se moque de la régulation budgétaire que l’on peut accroitre le déficit à 5 ou 6% et nous décrèteront la fin de l’austérité en Europe », dit Arnaud Montebourg.

Benoit Hamon, dopé par une dynamique des sondages, lui, pense que le travail va disparaître sous l’invasion des robots et qu’il faudra donc permettre aux jeunes, aux chômeurs, aux plus vieux et finalement à toute la population, de survivre grâce à un revenu universel de 500 ou 800 euros (ça varie selon les discours) indépendamment de toutes autres sources de revenus. Alors l'outsider de la primaire de gauche a un peu nuancé son projet en admettant qu'il faudrait étaler sa mise en place sur une longue période et veiller à ne pas accroitre les inégalités, bref, en promettant une « vie de rêve », la gauche traditionnelle propose surtout une usine à gaz dont personne ne sait comment elle pourrait fonctionner puisque personne à gauche explique comment on financera ce revenu universel. D’autant plus difficilement que plus personne ne travaillera.

L’idée première du revenu universel est née dans les milieux libéraux, mais les libéraux ont toujours conçu le revenu universel en remplacement de toutes les autres prestations sociales et familiales qui sont versées actuellement pour mille et une raison. Dans ce scenario, le revenu universel était financé, il était surtout confronté à la responsabilité individuelle puisque le bénéficiaire en faisait ce qu’il voulait, enfin il était techniquement très simple à faire fonctionner. La gauche n’a jamais pensé à supprimer les autres allocations parce qu'elle n’a jamais pu abandonner sa vocation historique d’organiser la lutte contre les inégalités, de travailler au progrès social plus que de se préoccuper du progrès économique.