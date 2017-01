Primaire de la gauche : les candidats face aux mille dangers d'une campagne express

Moins d'un mois pour serrer le plus de mains possible. Tenir un maximum de meetings. Trois débats presque coup sur coup, les 12, 15 et 19 janvier. La primaire de la gauche se tiendra, fin janvier, à l'issue d'une campagne express. Rien à voir avec celle de 2011 qui avait commencé avant l'été pour se finir par la victoire de François Hollande en décembre. Rien à voir avec la campagne de droite qui a quasiment durée une année. Rien à voir avec rien. La campagne qui s'ouvre est inédite. Mais elle risque, pourtant, de marquer un tournant pour la gauche.

C'est la première fois, en effet, que le PS part, à ce point, divisé idéologiquement.

En 2011, si Martine Aubry incarnait bien l’aile gauche du PS et François Hollande une position plus centrale, la campagne s'est faite sur des questions de personnalités plus que de programme. On se souvient du célèbre : "quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup", adressé par la Première secrétaire du PS au futur président de la République.

Cette fois, même si Manuel Valls, le favori, tente de minimiser ses différences idéologiques, il a du mal à les gommer d'autant que ses concurrents n'ont de cesse de se démarquer de lui. Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, parce qu'ils souhaitent prendre leur distance d'un quinquennat jugé trop droitier. Vincent Peillon, au contraire, qui souhaite défendre l’œuvre de François Hollande, entend se démarquer de l'ancien Premier ministre afin de rappeler l'importance d'occuper une position centrale, ni trop à gauche ni trop... à droite. Bref, même si elle est courte, cette campagne pourrait bien voir s'agrandir la fracture entre deux gauches que Manuel Valls avait, lui-même, qualifié "irréconciliables".

Deux grandes lignes de fracture se dessinent : l'une économique, entre une gauche qui s'est totalement adaptée aux marchés et ne cherche presque plus à en gommer les défauts et une autre qui se veut plus régulatrice. L'autre clivage se situe autour des questions d'identité et de laïcité. Manuel Valls se posant comme le tenant d'une ligne dure qui rejoint parfois les positions de la droite, les autres candidats, fidèles aux valeurs traditionnelles de la gauche, s'affichant plus tolérants.

En 2011, les électeurs ont écarté Martine Aubry, qui semblait pourtant idéologiquement plus proche d'eux, pour lui préférer François Hollande qui paraissait plus efficace électoralement. Que choisiront-ils de faire en 2017 ? Il est possible qu'ayant intégré l'inévitable défaite à la présidentielle, ils fassent un choix moins politicien qu'en 2011, et vote pour un candidat qui défende leurs convictions profondes : Arnaud Montebourg ou Benoit Hamon. Mais que ce soit le cas ou pas, le PS risque de sortir de cette épreuve profondément divisé. Les électeurs de Manuel Valls auront, en effet, bien du mal à soutenir un représentant de l'aile gauche du parti à la présidentielle. Idem pour l'aile gauche. Si Manuel Valls était désigné, à l'issue de la primaire, une partie des électeurs déçus pourraient se reporter sur Jean-Luc Mélenchon.