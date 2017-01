Primaire de gauche : 1 306 852 votants à 17 h

Si vous aimez les comédies musicales et, en particulier, les comédies à l'ancienne, de Fred Astaire à Jacques Demy, alors vous serez les plus heureux des spectateurs...

Le président américain a téléphoné successivement à Shinzo Abe, Angela Merkel, Vladimir Poutine et François Hollande.

Le conseil d'administration d'EDF a adopté un accord prévoyant l'indemnisation du fournisseur historique d'électricité à hauteur d'au moins 446 millions d'euros pour la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Si EDF semble jouer la montre et attendre un changement de majorité présidentielle, l'instrumentalisation politique du dossier Fessenheim n'en demeure pas moins déplorable.

Réparer l'homme, oui ; l'augmenter, pour quoi faire ? Si, en matière de connaissance, il est "interdit d'interdire", en matière de manipulation, il peut s'avérer nécessaire de refuser certaines retombées des découvertes issues de nos laboratoires et de nos observations.

Bonnes feuilles Bercy : Quand Macron dépensait 120 000 euros en 8 mois pour ses repas en bonne compagnie

Le ministère de l'Économie et des Finances est l'un des plus puissants de la République, mais aussi l'un des plus secrets. Pendant deux ans, les auteurs sont partis en exploration dans ses 42 kilomètres de couloirs austères.