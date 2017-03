La preuve par 5 que les candidats qui s'auto-décrivent comme raisonnables ne le sont pas autant qu'ils le disent....

Atlantico : Alors qu'Emmanuel Macron et François Fillon se veulent incarner un positionnement "raisonnable", seul à même de pourvoir "redresser le pays", en quoi les propositions suivantes peuvent-elles effectivement représenter "le choix de la raison" pour la France ?

Le libre-échange et la mondialisation

Nicolas Goetzmann : Les approches d'Emmanuel Macron et de François Fillon sont plutôt similaires sur ce point. Ils inscrivent leur démarche dans une lutte antiprotectionniste, en réaction aux propositions du Front national et de la France insoumise. En ce sens, ils sont tous deux les candidats du libre-échange tel que nous le connaissons aujourd'hui, tout en proposant une régulation plus stricte des différents abus, afin de pouvoir tout de même afficher une prise en compte des dégâts causés par la mondialisation. Le débat en est affaibli, puisqu'il se résume à un manichéisme entre pro et anti mondialisation qui n'apporte aucune solution.

La position de la "raison" est donc celle de la poursuite du libre-échange, mais il s'agit d'une réponse d'une grande faiblesse. Parce que le libre-échange est traité comme une fin en soi, plutôt que comme un moyen de la prospérité. Or, c'est tout l'enjeu. La mondialisation est effectivement une source de croissance, et donc l'enjeu est de pouvoir en profiter, mais en la traitant comme un marchepied, et non comme une fin.

À mon sens, l'approche la plus pertinente consiste à faire émerger une économie dont le premier moteur est la demande intérieure, ce qui permet de donner des bases très solides à des entreprises nationales, qui vont pouvoir se rassurer sur leur avenir grâce à un niveau d'activité satisfaisant sur leurs terres. Un tel coussin de sécurité permet à ces entreprises d'investir lourdement dans leur avenir, ce qui va mécaniquement rendre leur production de plus en plus attractive, et compétitive, et ce, non pas par les coûts mais par sa dimension qualitative. Un marché intérieur fort permet de créer une base de lancement pour des entreprises ayant vocation à exporter. De plus, dans un monde globalisé, il pourrait être raisonnable de pointer du doigt les "profiteurs", c’est-à-dire les pays qui surfent sur la croissance des autres pour exporter, et qui font tout pour briser leur demande intérieure, afin d'importer un minimum. C'est le cas de la Chine, et c'est le cas de l'Allemagne. Si chacun faisait un effort pour rééquilibrer ses comptes commerciaux, les "dégâts" de la mondialisation seraient bien moins lourds, parce que, tout simplement, la demande mondiale serait bien plus élevée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ne rien faire, et ne pas voir cette problématique, n'est en rien "raisonnable" pour la France, parce que la poursuite d'une mondialisation telle qu'elle est alors que le marché intérieur français est encore faible, c'est participer à une compétition alors que nos acteurs sont fragiles sur leurs bases, ce qui est parfaitement déraisonnable.