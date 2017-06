Présider par les symboles

Il ne suffit pas d’avoir bien lu et compris « L’homme de Cour » de Balthazar Gracian ou « Le Bréviaire des politiciens » que l’on prête à un Mazarin vieux et vaguement nostalgique. Même la lecture régulière du texte le plus « politique » et le plus « laïc » de la Bible, « L’Ecclésiaste », n’est pas la garantie de réussir son parcours de président. Le vieux Qohelet (littéralement en hébreu : « Celui qui s’adresse à la foule ») enseigne que « tout n’est que « ébel » - « nuage de buée » - » mais ne nous dit rien de ce qui fait aujourd’hui l’épine dorsale des débuts de règne : l’emploi des symboles et des signes.

Le grand Marc Bloch dans « Les Rois Thaumaturges » (1924) a démontré depuis longtemps le caractère surnaturel de la puissance royal en racontant merveilleusement comment le nouveau roi, à peine oint de la « Sainte Ampoule » s’en allait « guérir les écrouelles », symbole de sa bienveillance et de sa puissance rédemptrice toute récente. C’est dire que l’usage des symboles, au début d’un règne, n’est pas récent.

Dans son remarquable « Journal d’une France blessée » (Grasset), Anne Sinclair chroniquant entre juillet 2015 et janvier 2017 l’improbable et incroyable campagne présidentielle que la France a vécue, évoque sa première rencontre avec Emmanuel Macron qui est encore ministre de l’Economie et qui la reçoit dans son bureau de Bercy. Ils ne se connaissent pas. L’excellente spécialiste de la vie politique française qui a connu tout le personnel politique du pays depuis près de 35 ans, découvre le jeune ministre. Le lecteur sera intéressé par le portrait subtil qu’elle en fait. Retenons un élément néanmoins, parce qu’il s’inscrit dans notre réflexion, mais aussi parce qu’elle-même le met en avant. Emmanuel Macron lui parle de « Mythologies » de Roland Barthes. L’évocation n’est pas commune de la part d’un prétendant à la magistrature suprême. Plusieurs candidats, aux primaires ou à la « finale », auraient été certainement en mesure d’évoquer ce remarquable ouvrage de Barthes écrit en 1957. D’autres auraient sans doute confondu avec Fabien Barthez, le goal de l’équipe de France championne du monde le 12 juillet 1998 et, les plus jeunes, avec le Yann Barthès du « Quotidien » désormais… Par charité on évitera de proposer les noms de ces ignares. Mais quand on confond une entreprise qui fait des turbines avec une autre qui commercialise des téléphones portables, on voit bien que tout peut arriver.

Si Emmanuel Macron évoque devant Anne Sinclair le fondateur de la sémiologie en France, le grand spécialiste de la « science des signes », un an avant son propre triomphe électoral, c’est qu’il a une claire conscience du poids des symboles et de l’économie du signe. Etymologiquement le symbole est construit sur une démarche, celle de « joindre » – bolein en grec – « ensemble » - syn ou sun – deux morceaux d’une même pièce de bois cassée de sorte que chaque possesseur d’un morceau reconnaisse l’autre. C’est, pour faire simple, la scène de polar bien connue : le commanditaire du crime déchire la liasse de billets en deux. L’exécuteur ne pourra toucher son « dû » que lorsque la mission aura été opérée et il lui faudra alors recoller chaque billet déchiré. Ainsi, dans la Grèce antique, les porteurs de « sunbolo » pouvaient-ils reconnaitre l’autre, celui qui portait l’autre moitié du symbole. Tout symbole fait sens. Tout symbole est signe. Parce que tout symbole est, originellement, une « pièce d’identité ». Et d’ailleurs toute « pièce d’identité » pour être valable doit être « signée ».