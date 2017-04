Présidentielle : voilà pourquoi la France n'a plus de temps à perdre

La politique devrait être d’abord une affaire de convictions. Or les logiques partisanes empêchent trop souvent de dépasser les postures et de s’interroger avec sincérité sur ce que l’on juge réellement souhaitable ou néfaste pour son pays.

Cette aspiration à un dépassement des clivages - aussi salutaire soit-elle - ne doit pas nous conduire à nier les oppositions les plus fondamentales. Toutes les idées ne se valent pas. Elles correspondent à des visions radicalement différentes de la vie en société. Et la recherche d’un consensus absolu, "ce procédé par lequel on abandonne nos opinions, principes et valeurs au profit de quelque chose auquel personne ne croit et donc auquel personne ne s'oppose", fait beaucoup de mal au débat public.

Il dénature la politique pour en faire un domaine de spécialistes, voire même de techniciens simplement chargés d’assurer l’entretien du système. Pourtant, dans un pays qui compte 6 millions de chômeurs et près de 9 millions de pauvres, il serait fou de se satisfaire de la préservation du statu quo. Les clivages sont dès lors essentiels à l’amélioration de l’ordre des choses et parmi eux, le principal est à mes yeux celui qui s’intéresse à la place de l’Etat dans nos vies, qui revendique l’opposition entre les étatistes de tous les partis et des libéraux trop longtemps absents du jeu politique.

Au cours des dernières décennies, force est en effet de constater que personne n’a réussi à porter une alternative à la vision socialiste qui érige l’Etat comme solution à tous les maux. A DroiteLib’, nous pensons au contraire que l’Etat est bien plus souvent le problème que la solution : engagé bien au-delà de ses missions régaliennes, il a voulu brider les libertés économiques et individuelles ; nier la distinction entre socialisme et solidarité ; défendre la préservation des rentes plutôt qu’une concurrence saine et équitable ; faire croire, enfin, qu’il traitait les gens de manière égale alors qu’il s’efforçait de les rendre égaux.

Face à ce constat, la droite à laquelle nous revendiquons d’appartenir ne doit pas être le refuge de tous les conservatismes et de la protection des rentes. Dès lors nous souhaitons favoriser le déploiement de l’économie collaborative, en autorisant par exemple les petites activités entre particuliers jusqu’à 6.000 euros par an sans charge sociale et fiscale, qu’il s’agisse de cours particuliers, de travaux de jardinage, de service à la personne ou encore de transports de particuliers (sur le modèle de Heetch). DroiteLib’ propose tout simplement de déverrouiller un système sclérosé. Un système dans lequel on a voulu brider l’individu en définissant à sa place ce qui est bon ou mauvais pour lui. En somme, nous préférons systématiquement faire confiance au choix des Français plutôt que de chercher à préserver des intérêts acquis ou à faire croire à des lendemains qui chantent. C’est la matrice qui fonde l’essentiel de nos propositions et qui guidera, dans les prochains mois, notre participation au débat public.