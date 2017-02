La présidentielle du “Qu’ils s’en aillent tous!” ? L’erreur d'analyse fondamentale des théoriciens du degagisme comme Jean-Luc Mélenchon

Atlantico : Le "dégagisme", concept repris par Jean-Luc Mélenchon et qui considère qu'il faut se débarrasser de tous ceux qui ont touché de près ou de loin au pouvoir ces dernières années semble séduire de nombreux électeurs, tant la volonté de "nouveaux hommes" est forte dans l'opinion. Mais Jean-Luc Mélenchon, ou Marine Le Pen à l'autre bord, ne négligent-ils pas la différence entre rejet des hommes et rejet des idée ou des méthodes ?

Jean Petaux : Le « dégagisme » est un néologisme qui a été construit à partir d’un des mots totems du printemps arabe et de la toute première manifestation des « révolutions », celle dite « de Jasmin », la tunisienne. Les manifestants, à la fin de l’année 2010 ont scandé le nom du dictateur Ben Ali en l’assortissant de l’injonction suivante : « Dégage ». Il a été repris (en arabe et en français d’ailleurs à destination de Moubarak, en Egypte. Le mot est lui-même ambigu. Il signifie, nous dit ce cher Alain Rey dans « Le Dictionnaire historique de la Langue française » aussi bien « sortir d’un mauvais pas, libérer, ouvrir » que « sortir d’un gage » autrement dit « libérer de l’état de gagé ».

Ce serait donc plutôt, d’un strict point de vue littéraire un acte positif et mélioratif. Pour ne pas dire performatif. Pas du tout hostile et péjoratif.

Tout à sa vulgate populiste et stigmatisante, voulant surfer sur la vague du renouveau, Jean-Luc Mélenchon (premier mandat en mars 1985 ; constamment réélu à une fonction élective depuis lors ; élu benjamin du Sénat en 1986 et sénateur pendant 18 ans, 9 mois et 31 jours ; actuellement encore député européen depuis plus de 7 ans et demi) a forgé, lui et ses « petits camarades » un concept totalement « bidon » : le « dégagisme ». En réalité la seule substance de cette notion vient de l’extrême-droite française. La dernière fois qu’elle a été érigée en programme et en slogan c’est en 1956 dans la bouche du leader d’extrême-droite de l’époque, le « papetier de Saint-Céré » (Lot) Pierre Poujade, leader des « poujadistes » (petits-commerçants et artisans en colère) dont le slogan principal, qui tenait lieu de programme, était : « Sortez les sortants ». C’est dans les rangs des poujadistes que devait se recruter le benjamin de l’Assemblée nationale élue le 2 janvier 1956, un certain Jean-Marie Le Pen alors âgé de 27 ans et demi. Pour que l’édification du lecteur soit complète Pierre Poujade quand il citait le nom de l’ancien président du Conseil Pierre Mendes-France avait coutume de dire « Pierre Mendes-Qui ? ». Inutile de commenter.

Voilà les références historiques et politiques de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis, grands donneurs de leçon à la gauche entière en particulier et au reste de la France en général.

En réalité cette posture du « dégagisme » ou de « sortez les sortants », fondée sur une vision assez profondément ancrée dans la société française d’une classe politique résumée à un autre slogan : « Tous pourris » est encore bien plus ancienne que le poujadisme modèle années 50. On en trouve les premiers signes dans tout un courant de la Révolution française autour de « L’Incorruptible » Robespierre avec des Saint-Just ou des Marat, grands purificateurs devant l’Eternel (ou l’Etre Suprême), soucieux de traquer et de pourfendre la corruption ravageuse. On voit bien l’intention : tout ce qui était opposant était forcément corrompu, tout ce qui était corrupteur devait forcément être éliminé.

A la fin de XIXème siècle c’est ce qui correspond à l’anti-républicanisme qui ramasse le drapeau de la « vertu outragée ». Le général Boulanger d’abord mais surtout, dix ans plus tard, Paul Déroulède et sa tentative de coup d’Etat contre la IIIème République, à la toute fin du XIXème siècle s’inscrivent dans cette tradition séditieuse fondée sur le rejet d’une classe politique considérée comme dévoyée et corrompue. C’est lors des obsèques du président Félix Faure, décédé à l’Elysée dans les bras de sa maitresse…(ça avait quand même plus de gueule que d’autres aventures…) que Déroulède, le 12 mars 1899 cherche à faire marcher le général Roget et ses troupes sur l’Elysée. Déroulède, nationaliste convaincu, déteste cette République totalement « mouillée » dans le scandale de Panama et pervertie par nombre d’affaires, de celle des « fiches » à celle des « décorations ». Mais Déroulède n’est pas pour autant antisémite. C’est un autre essayiste et idéologue, journaliste et polémiste, originellement classé à gauche, Edouard Drumont, qui va franchir le Rubicon en 1886 pour écrire un pamphlet immonde, « La France Juive » et devenir, logiquement et tout « naturellement » violemment anti-dreyfusard au déclenchement de la fameuse « affaire » qui va couper la France en deux blocs irréconciliables. Drumont ne va avoir de cesse de critiquer toute la classe politique de l’époque en exigeant un gigantesque « coup de balais » au profit de l’extrême-droite anti-républicaine, antisémite et, évidemment, très nationaliste.