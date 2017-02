Présidentielle, malédiction française ?

L’élection présidentielle déclenche comme chaque fois une hystérie collective. Quelques personnalités rêvant de l’Elysée en se rasant choisissent de se dévoiler pour être simultanément adorées par des millions de Français et détestées par des millions d’autres. Elles savent que leur vie et leurs écarts vont être décortiqués, bien plus que leurs programmes auxquels personne – surtout pas les journalistes des grands quotidiens parisiens - ne croit vraiment. Les attentes s’envolent, les déceptions n’en sont que plus cruelles.

A la fin, il n’en restera qu’un. Englué dans la réticence au changement des corps intermédiaires et des administrations, il ne fera rien de son mandat. Et imposera – parfois malgré lui - aux forces du changement de se taire. Les électeurs savent qu’il n’y a pas d’homme providentiel mais n’osent se l’avouer. La présidentielle n’est-elle pas la malédiction française ?

Cette schizophrénie nationale autour de la présidentielle – mélange d’espoir de changement et d’absence d’illusion - dure chaque fois presqu’un an. Nous sommes passés de séquences passionnelles rares, c’est le propre du septennat, au rythme endiablé du quinquennat. Même à cette fréquence, ce scrutin très personnalisé demeure incandescent, spectaculaire. Après s’être déchirés, les Français – qu’ils soient heureux ou déçus du résultat - constatent unanimement et systématiquement que les réformes tant attendues ne viennent pas. Ils ne peuvent s’en vouloir d’y avoir cru, l’attraction est trop forte à la veille du scrutin. En revanche, ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes de ne pas remettre en cause cette institution lorsque le charme s’estompe et qu’ils redeviennent lucides.

Lorsque le Général de Gaulle a instauré le régime présidentiel – dans un contexte d’instabilité insurrectionnelle bien différent -, l’un des plus féroces opposants fut paradoxalement François Mitterrand dénonçant « le coup d’Etat permanent ». Le même qui, 20 ans plus tard, endossait sans scrupule l’habit monarchique qu’il dénonçait plus jeune. Aucune lecture de ce bouleversement institutionnel n’a été faite avec plus d’acuité : « en remplaçant la représentation nationale par l'infaillibilité du chef, le général de Gaulle concentre sur lui l'intérêt, la curiosité, les passions de la nation et dépolitise le reste. » Le même Mitterrand fut aussi le seul à avoir assumé une réelle rupture une fois à l’Elysée : abolition de la peine de mort, dépénalisation de l’homosexualité (également retirée de la liste des maladies), radios libres mais aussi nationalisations brutales. Privilège temporaire du chef avant le recul tactique puis la paralysie générale qui devait naturellement suivre.

Ses successeurs n’ont été qu’une succession de déceptions. Après le Mitterrand affaibli, nous avons eu droit à un Jacques Chirac déconnecté, à un Nicolas Sarkozy dénué de vision puis à un François Hollande apathique… L’élément commun qui les rassemble : tous furent de piètres gestionnaires. Le dernier budget à l’équilibre remonte à 1974. S’ils sont tous coupables, sont-ils les seuls responsables de cette léthargie générale ? Notre modèle institutionnel n’est-il pas autant en cause qu’eux-mêmes ?