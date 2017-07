Le président préside, le Premier ministre gouverne, tout est en ordre mais personne n’a encore expliqué où on va ni pourquoi on y va

E. Macron et E. Philippe expliquent ce qu‘ils veulent faire, c’est bien, mais oublient de dire pourquoi ils le font et comment.

La dernière séquence offerte par la gouvernance française a semblé parfaitement huilée. Le président préside et le Premier ministre gouverne. Le président trace la ligne, et le gouvernement fait en sorte de la suivre et d’y accrocher des contenus.

A priori, tout est clair et conforme aux institutions et tout cela est soutenu par un capital politique que personne ne conteste.

Avec un diagnostic que la grande majorité des experts et du peuple partage, et des moyens qui paraissent cohérents, la gouvernance n’a plus qu’à mettre en œuvre la politique.

Il ne lui suffit presque que d’appuyer sur le bouton, de lancer le logiciel, et normalement la machine politique devrait ainsi fournir les résultats. Normalement parce que s’il n ‘y a pas de résultat, le capital politique ne suffira pas à endiguer la frustration.

Tout a été bien dans « la saison 1 de la série Macron à l’Elysée », le seul problème c’est que, ni le président, ni son Premier ministre n’ont expliqué le pourquoi des réformes. On va rentrer dans la saison 2, avec deux questions : Où va-t-on et comment y va-t-on ?

Le monde change, c’est vrai, il faut assumer le changement. Mais une fois qu’on a dit cela, on n’a pas expliqué aux français ce qui allait se passer et pourquoi.

Le discours du président était « présidentiel » et correspondait à la situation. Il a donc mélangé un peu de libéralisme (la flexibilité et la concurrence porteuse de progrès), un peu de social (consolider les sécurités) et un peu d’Europe qu’il faut restaurer.

Edouard Philippe est arrivé après pour détailler un plan de réformes qui avaient été annoncées pendant la campagne présidentielle sur le code du travail, la fiscalité, les institutions, le système de protection sociale, la formation et la sécurité intérieure, avec un agenda précis.

Il y a évidemment manqué une grande séance de pédagogie sur les conséquences du changement du monde.

Le monde change parce qu‘il s’est ouvert aux émergents, il change parce que le système d’organisation sur l'ensemble de la planète est fondé sur la concurrence et enfin, il change parce que nous sommes emportés par une révolution technologique aussi importante que celle qui a suivi la découverte de l’électricité au siècle dernier.

Si nous n’avons pas d’autre choix que d’accepter un changement aussi radical, encore faut-il montrer qu’ils apportent plus d’avantages que de contraintes ou de dysfonctionnements, ce dont la totalité des hommes et des femmes ne sont pas convaincus. La démonstration est nécessaire à l’acceptation.

Beaucoup croient encore que la modernité ajoute de l’aliénation aux vieilles contraintes. Ils ne reconnaissent pas toujours que la liberté de choix, de circuler, d’échanger des produits et des idées est un bien précieux. Ils ne sont pas toujours convaincus que l’allongement de la durée de vie, le recul des grandes maladies, la lutte contre la misère sur une grande partie de la planète, valent le prix qu’il faut payer sur l’environnement qui peut se dégrader et sur les relations sociales qui se durcissent.