Le président de Michelin, favori d'Emmanuel Macron, a prononcé ce qui ressemble à son discours d’investiture à la présidence du MEDEF

Pierre Gattaz a rappelé hier aux membres du gouvernement qui se pressent à l’université d’été, les points de réformes sur lesquels ils ne pouvaient pas reculer : le code du travail et la baisse des impôts.

Mardi, le chef de l'Etat a utilisé et assumé le terme de "terrorisme islamiste", une dénonciation longtemps écartée des discours officiels.

Au cours de cette année 2017, des cas (60) de dengue 'importés" ont été signalés en France métropolitaine tandis que le Var a recensé un cas de chikungunya autochtone, et serait la conséquence de la présence du moustique tigre.

Pour la première fois depuis janvier 2015, l'euro a dépassé le seuil des 1.20 USD, soit une hausse de plus de 15% depuis le début de l'année 2017.

Le projet de Jean-Michel Blanquer, présenté ce mardi, a pu être contesté en raison de sa supposée non prise en compte du problème de la mixité sociale.

Éditorialiste pour l'hebdomadaire Challenge, Bruno Roger Petit vient d'être nommé Porte-Parole de l'Elysée. Dans le même temps, plusieurs personnalités politiques ont fait le chemin inverse, en devenant chroniqueurs (Aurélie Filippetti, Julien Dray, Jean Pierre Raffarin etc...).

La décision rendue ce 28 août par le tribunal administratif de Dijon, sur le choix du maire de Chalon-sur-Saône de supprimer les menus de substitution dans les restaurants scolaires, était attendue. Elle pose le problème de fond d’un choix de société entre l’égalité, la laïcité et le droit à la différence.

En outre, Sénard a prôné un capitalisme empreint d'humanité, autre formule dont on attend la déclinaison concrète. C'est probablement cette déclinaison qui intéresse Emmanuel Macron et qui explique le soutien de l'Elysée au candidat.

Celui qui sera probablement président de la confédération patronale l'an prochain a proposé plusieurs réformes fortes. En particulier, il prône une simplification du paritarisme de gestion, serpent de mer patronal qui a semblé laisser sceptiques ses challengers Roux de Bézieux et Saubot, présents dans la salle.

Depuis plusieurs semaines court avec une insistance grandissante la rumeur d'une candidature de Jean-Dominique Sénard, président du géant mondial Michelin, à la présidence du MEDEF. L'idée serait notamment portée par le puissant Henri de Castries, assureur bien connu. Elle serait aussi portée par Emmanuel Macron qui souhaite disposer d'une personnalité nouvelle à la tête du MEDEF , capable d'initier un second tour social après la réforme du Code du Travail.

