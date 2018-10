Le président arrogant ? Cette problématique de com' d'Emmanuel macron qui pourrait bien être rapidement remplacée par une autre… encore plus redoutable

Atlantico : Au regard de ce sondage, ne peut-on pas estimer que la problématique de communication à laquelle Emmanuel Macron est confrontée risquerait de basculer dans un contexte ou les résultats de son action tardent à voir le jour ? L'arrogance perçue ne risque-t-elle pas de se transformer en quelque chose de plus grave, mêlant l'absence de résultats à l'arrogance d'un président donneur de leçons ?

Olivier Gracia : Avec des résultats aussi insatisfaisants, tout Président « normal » axerait sa communication sur la discrétion ou la tempérance. Macron, lui, fait le pari du « franc parler » et des coups d’éclat, s’inscrivant dans la droite lignée de son voisin Américain. Alors que les Etats-Unis traversent une période de prospérité assez inédite, avec un taux de chômage historiquement bas et une croissance qui s’accélère, la France d’Emmanuel Macron semble toujours à l’arrêt ! Pour se rassurer Emmanuel Macron fait exactement la même chose que son prédécesseur en arguant de la nécessité d’attendre les bons résultats d’ici cinq ans.

L’arrogance du Président est alors assez légitimement mal perçue par des Français, qui ne trouvent aucune justification possible à une telle audace, à des mots aussi tranchants ou des phrases assassines.

Il y a une forme de décalage entre la communication élyséenne et la réalité du pays. Qu’il s’agisse des chômeurs « fainéants », des grévistes « bordéliques », des assistés qui coûtent « un pognon de dingue », des retraités râleurs, chacun en prend pour son grade ! Emmanuel Macron nous fait parfois penser à un Préfet romain, mandaté par un Empire extérieur à la France, pour évangéliser les « gaulois réfractaires » hostiles aux grands changement du siècle. Le Président Macron est aujourd’hui bien incapable d’avoir une quelconque empathie ou solidarité pour « ceux qui ne sont rien » (mots prononcés par E.Macron à la station F) ou alors seulement s’ils se mettent en marche dans une rigueur germanique et luthérienne. C’est à se demander si le Président ne s’est pas trompé de pays, d’élection ou de culture ! D’ailleurs, le Président se livre et se confie bien plus à l’étranger qu’en France, distillant à ses amis anglo-saxons de savoureuses critiques sur son propre peuple.

Le Président tient aussi son arrogance de son entourage proche, bien incapable de lui formuler une quelconque critique. Gerard Collomb, lui même, fustigeait le « manque d’humilité » de l’exécutif ! Jupiter a fait ce voeu Louis-Quatorzien de s’entourer de courtisans et de fidèles des fidèles, car lui aussi craint la fronde dans son propre camp.

Cette même absence de résultats avait pu forger une image d'incompétence à François Hollande, mais sans que ce dernier ne soit accusé d''une forme d'arrogance. En quoi la situation d'Emmanuel Macron est-elle différente, et potentiellement plus problématique ?

La situation de François Hollande était très différente ! En dépit d’un slogan prometteur « le changement c’est maintenant », François Hollande ne s’était pas élire sur les mêmes promesses d’efficacité ! Le Président Hollande promettait surtout de grandes réformes sociétales et un changement de cap présidentiel pour s’inscrire en rupture avec « l’hyperprésidentialisation » de Nicolas Sarkozy. Si la dimension économique rentrait évidemment en ligne de mire, elle revêtait moins d’importance que sous l’égide d’Emmanuel Macron. Pour les critiques à l’endroit du Président, Hollande ne subissait pas les mêmes reproches.