Présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale : les 10 points clefs du cru 2018

Après sa présentation cette semaine, le texte sera discuté par la Parlement durant cet automne avant d'être voté en fin d'année. En voici quelques chiffres clés, avec les informations essentielles de ceux-ci.

Un déficit total à 2,2 milliards d'euros

C'est l'objectif à atteindre en 2018. En 2017, le déficit cumulé du régime général et du fonds de solidarité vieillesse (FSV) s'élève à 5,2 milliards d'euros, soit 1 milliard de plus que ce que le PLFSS 2017 avait ciblé. Donc pour cette nouvelle édition, c'est un effort de 3 milliards d'euros qui est demandé. Une broutille puisque le gouvernement annonce que toute les branches du régime général sont en croissance. Mais voilà, on voit aussi que la Fonds de Solidarité Vieillesse plombe cette progression.

Heureusement, la hausse de CSG devrait nous sauver. L'équilibre devrait être trouvé en 2020. Poussons un grand ouf de soulagement...

230 milliards d'euros de dette remboursés en 2022

Attention, cette fois on parle de gros sous. On annonce que la dette sociale régresse depuis 2015, et même mieux ! Cette régression s'est accélérée en 2017. En cette fin d'année, la Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale aura remboursé 14,8 milliards d'euros, portant le montant total de la dette amortie à 139,5 milliards d'euros, soit la moitié de la dette totale. Là encore, il ne faut pas se leurrer. En lisant simplement le sommaire du rapport, on voit "rythme des dépenses publiques ralenti", "réduction du déficit", "maîtrise de la dépense"... En clair, les pouvoir publics vont devoir continuer leurs efforts et les coupes budgétaires vont encore proliférer.

+132€ en 2018 pour un salarié au SMIC

On nous l'avait promis, la voilà cette hausse du pouvoir d'achat. A compter du 1er janvier 2018, les salariés constaterons une baisse de 2,25pts de leurs cotisations salariales alors que la CSG sera augmentée de 1,7pts. Un salarié au SMIC, soit 1152€ net, percevra un gain annuel de 132€. Au premier octobre 2018 s'ajoutera l'exonération du reliquat des cotisations d'assurance chômages restant dues, ce qui aura pour conséquence de faire passer ce gain à 263€ annuels. Comme nous l'avons précédemment dit, cette hausse s'accompagnera d'une hausse de la CSG. Le seuil à partir duquel une personne seule dont le revenu est exclusivement composé de sa pension de retraite est affectée par la hausse de la CSG est de 1394€ nets. En 2015, le revenu décent était de 1424€.

0€ à payer pour un créateur d'entreprise

C'est une année blanche que souhaite mettre en place le gouvernement qui veut soutenir la création d'entreprises en France. A compter du 1er janvier 2019, le dispositif qui bénéficie actuellement aux créateurs d'entreprises au chômage, sera étendu à tous ceux qui auront un revenu net inférieur à 40 000€. Ils seront exonérés de toute cotisation sociale. Un moyen sûrement de revenir sur la loi Pinel qui a fait baisser la création d'entreprise de plus de 21%.