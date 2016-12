Première baisse consécutive du chômage pour trois mois consécutifs depuis 2008 : la grande crise est-elle enfin derrière nous ?

Atlantico: Pour le troisième mois consécutif, le chômage est à la baisse en France, une première depuis 2008. S'agit-il là d'une tendance durable ? Pourrait-on considérer la crise de 2008 enfin derrière nous ?

Jean-Paul Betbèze: De fait, les indicateurs d’emploi se redressent en France, mais lentement et tardivement.

Ainsi, fin novembre 2016 en France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (dits de "catégorie A") s’établit-il à 3 447 000. Ce nombre diminue de 109 800 personnes sur trois mois, soit de 3,1 %. Mieux, il recule de 31 800 personnes sur un mois (-0,9 %) et de 122 600 personnes sur un an (–3,4 %). Ceci indique, non seulement une amélioration continue, mais plus encore une accélération. Cette amélioration se retrouve surtout pour les jeunes : - 8,8 % pour les moins de 25 ans sur trois mois, un peu moins (- 3,2 %) pour ceux entre 25 à 49 ans. En revanche, le nombre de chômeurs augmente de 0,4 %, pour ceux âgés de 50 ans et plus.

Il y a donc une amélioration récente, mais l’indicateur le plus sûr, celui du BIT, calculé chaque trimestre par l’Insee, vient de remonter légèrement de 0,1%, à 10% au troisième trimestre 2016. Si l’on peut penser qu’il va rebaisser lors de la prochaine enquête, il reste que la France est, parmi les premières économies du monde, celle qui a un taux de chômage double des autres (4,9% aux Etats-Unis et 4,2% en Allemagne). Si l’on peut dire que la situation s’améliore en France, elle est donc radicalement différente de celle des autres grandes économies. La crise de 2008 n’est pas "derrière nous" car les politiques d’emploi pour la régler ne sont pas mises en place. Nous sommes dans des soutiens, plus classiques et plus conjoncturels, avec des résultats modestes et coûteux.

Voilà près de sept ans que l'économie américaine est repartie à la hausse. Comment expliquer la longévité de la reprise américaine ? Pourquoi ce qui pourrait apparaître comme une potentielle reprise française, au regard des chiffres du chômage communiqués ce lundi, ne survient que maintenant ?

L’économie américaine est en train de connaître une reprise depuis plusieurs années. Elle est la première à être tombée en récession (c’est même elle qui est à son origine) et la première à en sortir. Pour autant, cette reprise, si longue par rapport aux moyennes américaines, est aussi la plus lente. Tout simplement parce que la crise que nous vivons n’est pas une crise conjoncturelle classique, mais une crise structurelle. Elle combine à la fois la révolution technologique liée à la communication et les effets de la globalisation. En quelque sorte, c’est Apple que multiplie Chine !

Aux Etats-Unis, pour sortir d’affaire, il ne faut pas oublier que cette économie est plus souple que d’autres, qu’elle a réduit sa population active (elle vient à peine de retrouver son niveau), tout en menant une politique monétaire extrêmement agressive (baisses des taux d’intérêt à court et à long termes), et qu'elle se trouve être l’épicentre de la nouvelle révolution en cours (Californie). Mais, même avec toutes ces aides et ces points forts, la croissance américaine est en moyenne de 2%, contre 4% pour des reprises traditionnelles. Pour que l’économie américaine aille plus vite, elle attend la Trump Economy. Nous verrons bien.

Nous ne sommes donc pas du tout, en France, dans une reprise à l’américaine, où une bonne part de la révolution en cours est digérée. Nous vivons les effets bénéfiques de la baisse de l’euro, de la baisse du pétrole, de la baisse des charges (CICE), de la modération salariale, sans oublier, bien sûr, toutes les politiques menées en matière d’emploi, qu’il s’agisse de formation ou de contrats aidés. Bref, nous ne sommes pas sortis de l’auberge.