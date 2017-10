"Le premier homme" : Albert Camus en est le symbole, l'Algérie, ce n'était pas si simple...

BD

Arrivé à destination, Henri Cormery installe sommairement son épouse dans la modeste maison qui sera désormais la leur, saute à cru sur un cheval, et part à la recherche du médecin le plus proche.

Algérie, automne 1913, en pleine nuit, sous la pluie. Pelotonnés sur le siège d’une petite voiture, deux hommes hâtent leur attelage pour arriver le plus vite possible à Solferino. Le plus jeune des deux, en quête d’une vie meilleure, vient s’y installer avec sa famille. Allongée à l’arrière, sa femme est sur le point de donner naissance à leur deuxième enfant.

Lorsqu’il revient, il trouve son fils Jacques né des mains de la sage-femme du village. Avant de s’endormir, il songe au travail qu’il faudra entreprendre dès le lendemain dans le domaine dont il est à présent le gérant.

POINTS FORTS

Adapté du roman posthume d’Albert Camus, Le Premier Homme, porté par le dessin de soleil de Jacques Ferrandez, dépeint l’univers dans lequel grandit le Prix Nobel de littérature 1957. Le rapport au père, aux racines familiales et sociales, la construction de l’identité de l’homme autant que de l’écrivain tissent le puissant fil rouge de cet album ancré dans l’Algérie coloniale.

D’une fidélité presque sans faille au texte originel (pour les quelques libertés prises par l’album, voir l’interview de Jacques Ferrandez, CultureBox, 22 septembre 2017), Le Premier Homme décrit la vie d’une famille simple, à la limite de la pauvreté, dominée par deux figures de femmes, la mère et la grand-mère, l’une toute en dureté et en détermination, l’autre toute en douceur et en résignation silencieuse. La faiblesse relative des figures masculines du frère et de l’oncle souligne en creux le poids muet du grand absent : le père.

Le père ? « Un homme dur, amer, qui a travaillé toute sa vie. A tué sur commande, accepté tout ce qui ne pouvait s’éviter. Mais qui, quelque part en lui-même, refusait d’être entamé […] » Mort à 28 ans dans les premiers mois de la Grande Guerre, il ne connaîtra jamais ce fils qui, comme « des centaines d’orphelins [nés] dans tous les coins d’Algérie, Arabes et Français, [dut] ensuite apprendre à vivre sans leçon et sans héritage. »

Nous découvrons ces algériens modestes, issus d’une immigration de la misère, dont le quotidien se révèle très éloigné de l’opulence des grands propriétaires terriens largement dénoncés comme symbole des méfaits de la colonisation ; l’attachement viscéral de ce peuple d’artisans et d’agriculteurs à un pays qu’ils considèrent avoir bâti au prix de leur sueur et de leur sang ; leur relation complexe à une France qu’ils ne connaissent pas, qui avait rejeté leurs parents ou grands-parents, et qui ne les considère comme des citoyens à part entière que lorsque les maris et les fils doivent aller y mourir.