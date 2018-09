Prélèvement à la source : la raison pour laquelle Emmanuel Macron hésite n'est pas celle dont on vous a parlé

Quel cafouillage ! Si le président de la République a rendu publiques les hésitations qu’il avait encore sur la mise en place du prélèvement à la source dès le 1er janvier 2019, c’est qu’il veut avoir la certitude que la mécanique informatique pourra démarrer sans bug et sans risque de blocage de l’administration. C’est le grand risque, beaucoup plus que l’émergence de perversion politique.

Or, a priori, les services de l‘Elysée n’auraient pas reçu au cours de l‘été toutes les assurances dans ce domaine. Notamment sur la partie concernant les rémunérations des fonctionnaires.

La collecte des données personnelles et le traitement de ces données auraient été moins efficaces que dans le privé où les entreprises se sont mises à niveau assez rapidement. Il reste donc des ajustements à faire dans les logiciels de traitement et dans les applications, ainsi que des tests de fiabilité.

Le risque couru dans cette affaire serait de se retrouver avec des bugs qui bloqueraient toute l’administration des personnels et particulièrement la gestion des salaires.

Les responsables politiques ont encore en mémoire ce qui s’est passé dans l‘armée à partir de 2011, quand le ministère a mis en place un logiciel de gestion centralisée des soldes, le fameux système Louvois, et qui a pendant près de 10 ans semé une pagaille noire dans l’appareil militaire jusqu'à ce que le ministre de La Défense Jean-Yves le Drian, effaré par le désordre engendré, décide de tout remettre à plat. Les militaires n’ont pas été payés pendant des mois, certains se sont aperçus que leur mutuelle les avait radiés, que les crédits d‘impôts n’avaient pas été pris en compte ou que leurs prélèvements automatiques n’avaient pas été effectués. Bref, une pagaille noire qui a fini par atteindre le moral des troupes.

Alors, ce dysfonctionnement chez les militaires n’a pas dégénéré en scandale national parce que la défense nationale a su rester discrète, mais la pagaille noire engendrée a fini par atteindre le moral des troupes.

Toutes les grandes organisations craignent le bug informatique. Tous les responsables politiques ou chefs de grandes entreprises sont obsédés par les risques de grande panne ou de blocage de tous les rouages.

La banque, par exemple, dépense beaucoup d’argent pour s’assurer de la fiabilité de ses systèmes de paiement et de circulation de ses flux. On se souvient là encore, des investissements colossaux consentis dans tous les secteurs pour éviter le fameux bug de l’an 2000. EDF, la SNCF sont particulièrement fragiles et vulnérables. Ces deux entreprises savent qu’une grande panne informatique peut engendrer une panique nationale.

Alors, l’administration publique n’échappe évidemment pas à la nécessité de se moderniser et doit donc, elle aussi, investir énormément dans le digital. Ne parlons pas de l'Education nationale, où les systèmes informatiques doivent à la fois assurer la gestion des personnels enseignants et la gestion des élèves et des étudiants. En cette période de rentrée, on sait très bien que cette gestion ne se passe pas sans difficultés. Et le ministre de l’Education nationale redoute plus la panne d’ordinateur que le coup de gueule d’un chef de syndicat d’enseignants.