Le prélèvement à la source plus traumatisant que la CSG ? Et s’il accentuait les risques de récession...

A très court terme, la psychologie domine l’économie. Ainsi, on ne sait jamais trop comment nous réagirons quand nos revenus vont monter - avec une réduction de prélèvements par exemple, pire baisser – face à une hausse de la ponction, ou rester les mêmes, mais étalés dans le temps. On aura reconnu les mouvements en cours de la CSG (Contribution Sociale Généralisée) et ceux, prévus, de l’IR (Impôt sur le Revenu)

Janvier 2019, le prélèvement à la source va concerner l’étalement dans le temps de 70 milliards d’euros environ.

Janvier 2018, la modification de la CSG a organisé un transfert de 22 milliards d’euros en faveur des salariés (selon des procédures complexes) et en défaveur des retraités. 3,5 fois plus d’euros seront donc en jeu l’an prochain, même si le prélèvement à la source se veut neutre, à la différence du transfert de la CSG, qui s’est fait au détriment des retraités.

Allons-nous paniquer fin janvier prochain, quand nous recevrons nos feuilles de paye et nos pensions nettes d’impôt, réduites du prélèvement à la source ? Les personnes non imposées seront inquiètes (« on ne sait jamais, en cas d’erreur »), les autres salariés, employés et cadres moyens le seront bien sûr, devant la baisse qu’ils liront, les cadres supérieurs et dirigeants plus encore, devant la chute de la dernière ligne de leur feuille informatique. La consommation subira vraisemblablement une baisse dans l’achat de biens et services, baisse qui mettra des mois à se résorber.

Bien sûr, on nous dira que pour 90% des contribuables, le taux de prélèvement sera compris entre 0 et 10%, donc ce sera « assez peu en somme », compte tenu de la très forte concentration de l’impôt sur le revenu. On nous préviendra et nous expliquera que c’est plus simple et plus sain ainsi. On nous aura donné, par avance, le taux de prélèvement auquel s’attendre. On ajoutera que les ajustements et corrections, supposés marginaux, auront lieu lors d’une déclaration globale qui reprendra l’ensemble des revenus perçus, donc l’impôt de l’année moins celui qui aura été prélevé. On répètera à satiété que les ménages non imposables ne seront pas affectés, soit un peu plus de la moitié d’entre eux, sachant par ailleurs que 60% des ménages imposés sont déjà mensualisés. Cerise sur le gâteau, pour tenir compte de la transition d’un type de prélèvement à l’autre, les revenus de 2018 ne seront pas imposés. Mais ils devront quand même être déclarés pour être « effacés », comme dit joliment Bercy, via un crédit d'impôt spécifique. Donc c’est un choc, surtout pour certains, mais ce sera mieux pour tous, promis juré. Nous verrons bien avec le temps et nous nous en féliciterons. Merci donc !

Bien sûr, de mauvais esprits feront remarquer que cet impôt mensuellement prélevé sera moins visible que le bon vieux tiers provisionnel. Des hausses subreptices pourront se produire, se cachant derrière les hausses de salaires « amont ». Surtout, un euro de moins change les comportements, très vite pour les biens, même s’il sera « compensé ». Précipitera-t-il des mutations vers des réseaux de distribution directs ? Fera-t-il monter le taux d’épargne de façon durable, au détriment de la consommation et de la croissance ? Qui sait ?