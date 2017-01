Le prélèvement à la source et autres ”surprises” fiscales de la loi de finances pour 2017 qui risquent bien de devenir des usines à gaz pour les employeurs

Malgré les nombreuses politiques qui visent à limiter l'étalement urbain, les Français s'installent de plus en plus dans des petites communes périurbaines. Ce phénomène change profondément les habitudes des commune, modifiant ainsi la dynamique de notre territoire.

L'ancien locataire de Matignon va devoir se passer, au moins pour quelques temps, du soutien du président de la République et du Premier ministre dont il est pourtant proche. Une prise de distance qui n'inquiète pas ses équipes de campagne qui pensent que Bernard Cazeneuve finira par apporter son soutien.

Manuel Valls, Arnaud Montebourg et Vincent Peillon dévoilent leur projet en vue de la primaire de la gauche. Mais Emmanuel Macron semble toujours au dessus du lot.

En visite à Bagdad, le chef de l'Etat a justifié la présence des forces françaises sur place en déclarant que "agir contre le terrorisme ici en Irak, c'est aussi prévenir des actes terroristes sur notre propre sol...". Dans quelle mesure est-ce une vérité? Que deviendront les partisans et les sympathisants de l'Etat Islamique après la fin de l'organisation ? Autant de questions qui restent en suspens.

Ils assassinent les choses. Il assassinent la langue. Ils assassinent la réalité. Et ils nous insultent tous les jours.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Commissaire aux comptes et conseil d’entreprise, vice-président d’Ethic.

Sophie de Menthon est présidente du Mouvement ETHIC (Entreprises de taille Humaine Indépendantes et de Croissance) et chef d’entreprise (SDME)

D’autres surprises attendent les contribuables car les réductions et crédits d’impôt ne seront pas pris en compte pour le calcul du taux de prélèvement, ce qui aboutira, dans de nombreux cas, à payer des acomptes supérieurs au montant de l’impôt final.

Réductions et crédits d’impôt

Et bien d’autres situations ne manqueront pas de se révéler lors de la mise en œuvre.

Certaines activités fonctionnent par contrats courts, voire très courts et un salarié pourra avoir plusieurs dizaines d’employeurs dans l’année (remplacements, garçons de café, saisonniers…). Comment les employeurs connaîtront le taux de prélèvement à opérer ? Quant aux salariés, ils devront s’assurer que la somme des prélèvements opérés correspond bien aux acomptes comptabilisés par l’administration.

En tout état de cause, les salariés non imposables seront connus de l’employeur ce qui peut constituer une gêne pour les intéressés. En outre, lorsqu’un couple travaille, le taux d’imposition sera commun alors que le niveau de revenu pourra être très différent ; une source de difficultés supplémentaires pour la gestion des finances de la famille.

L’objectif de la réforme est de prélever l’impôt sur le revenu sur les salaires et les pensions au moment de leur versement en retenant un pourcentage qui sera différent pour chaque salarié en fonction de son taux d’imposition de l’année précédente. Ainsi le niveau d’impôt sur le revenu de chaque salarié sera connu de l’employeur, sauf si le salarié, pour des raisons de confidentialité, demande à bénéficier d’un « taux par défaut (ou taux proportionnel) » ce qui en simplifiera assurément la gestion.

La loi de finances pour 2017 institue un prélèvement à la source sur les revenus à partir de janvier 2018. Cela représentera une complexité supplémentaire importante pour les employeurs (entreprises, associations, administrations, particuliers) ainsi que pour les caisses de retraite et les payeurs de pensions.

Bonne année !? Certainement pour les contribuables les plus aisés, mais certainement pas pour les employeurs !

