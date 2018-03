Prefon, les secrets de la pépite fiscale inventée par la CGT pour aider les fonctionnaires à améliorer la retraite par répartition

La Prefon est sans doute le plus avantageux des systèmes de compléments de retraite. La Prefon est restée très discrète pendant des années. Mais là, elle sort de l’ombre. Dans la conjoncture actuelle très inquiète qui touche les retraites du régime général, les organismes qui gèrent la Prefon sortent une campagne de publicité grand public. C’est une aubaine pour cette caisse de prévoyance en pleine colère des retraités. C’est une aubaine qui montre à quel point l’administration peut être perverse et tordue, avec la complicité des syndicats de fonctionnaires.

Quoi qu’on en dise, les retraités ont des raisons de manifester.

Leur pouvoir d’achat est atteint. Evidemment. Mais il est atteint par la mécanique même des régimes qui gèrent les retraites générales, la retraite de base comme les régimes de l'Agirc et de l’Arcco.

Cette mécanique repose sur le principe de la répartition. En clair, les salariés actifs paient des cotisations retraite qui sont répartis pour financer les pensions. Les actifs paient pour les inactifs.

Cette mécanique très simple fait que les retraités actuels ont travaillé toute leur vie, non pas pour payer leur retraite, mais pour payer celles de leurs parents. Aujourd’hui, ils touchent de l’argent qui est cotisé par ceux qui travaillent, c’est à dire leurs enfants.

Le système est très simple ; sa qualité dépend du rapport entre les inactifs et les actifs. Quand les actifs sont nombreux et travaillent longtemps, alors que les inactifs sont moins nombreux avec une espérance de vie de 10 ans par exemple, les retraités sont plutôt confortables.

Mais, et c’est le cas depuis une vingtaine d’années, quand les inactifs deviennent nombreux parce qu’ils se mettent au travail assez tard, quand il y a beaucoup de chômage, et par ailleurs quand l’espérance de vie à la retraite s’accroit pour atteindre les 25 ans, le système est complètement déséquilibré. Quand vous avez beaucoup plus de retraités, d’inactifs et même de fonctionnaires (qui vivent sur des revenus de redistribution) et bien, les caisses de retraite tirent la langue.

On a toujours fait des réformettes, en augmentant les cotisations ce qui fait grogner les actifs, ou en réduisant la pension, ce qui fait pleurer les retraités.

Voilà en bref, quelle est la situation. La France n’a jamais pu installer des systèmes de retraite par capitalisation, beaucoup plus simples, car dans ce cas, chacun fabrique sa retraite. Il place son argent, le fait travailler pour percevoir une rente quand il arrête de travailler.

Ce système plus ou moins aidé par la fiscalité permettrait de rendre chacun responsable et d’éviter les malentendus comme celui qui met actuellement les retraités en colère. On n’a jamais pu réformer le système parce que la gauche, comme la droite étatiste s’y sont toujours opposé. Il faut dire que les syndicats et notamment la CGT et FO ont été, depuis la Libération et les lois sur la sécurité sociale, les avocats et les défenseurs des régimes par répartition.