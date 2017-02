Predicto : l'outil qui montre comment Hamon met Mélenchon au tapis

Predicto, un outil de mesure sémantique sur Twitter, permet de dessiner les tendances pour la présidentielles : Le Pen reste seul en tête, Fillon dépasse Macron, et la stratégie de Mélenchon se trouve en situation délicate par rapport à Benoît Hamon.

La fracture territoriale entre petites, moyennes villes et grandes métropoles, se creuse, ce qui accentue la fracture entre les villes dynamiques et la France périphérique. En ces temps électoraux, certaines de ces données peuvent aider à la construction de l'offre politique.

Alors que les principaux candidats à la présidentielle sont entrés dans une bataille de programmes et de chiffres, l'ancien ministre de l'Economie refuse de participer à ce bal des illusionnistes. Et il a raison.

Selon les dernières tendances, la croissance économique devrait être plus robuste qu'attendue au sein de la zone Euro, et donc aussi en France. Une embellie qui, sous certaines conditions, pourrait bien se poursuivre pour quelques mois.

La guerre d'Algérie reste un terrain mémoriel hautement inflammable et n'a de cesse de couper la France en deux. La dernière déclaration d'Emmanuel Macron a appuyé là où cela fait mal.

Plutôt que de tendre l'oreille à tous les Fouquier-Tinville qui se réjouissent de voir tant de têtes tomber au gré des "affaires" qu'ils ont concoctées, il faut regarder plus séverement ceux qui gardent les mains blanches et qui laissent la France s'écrouler depuis des années.

En nommant le général McMaster nouveau conseiller à la sécurité nationale, Donald Trump a ainsi conservé les apparences, avec le respect de sa promesse de nommer des généraux aux postes sensibles pour la sécurité nationale, tout en cédant à la pression des faucons du Sénat et du Parti républicain.

Ce film a pour réalisateur, scénariste et producteur Benoit Hamon. Et sur chaque mètre de sa pellicule, il y a des flammeset du sang.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

A Crans-Montana, on attend ces dames

Troiano pourrait prendre la parole et s’expliquer ce matin (live)

En savoir plus

Diplômé de l'Ena (promotion Copernic) et titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un Dea d'histoire à l'université Paris-I, il est né à Liège en 1968.

Enfin, le Predicto montre clairement comment Marine Le Pen fait, de façon stable, la course en tête, contre vents et marées. Il faudra suivre, dans la durée, l’ampleur de son avance…

Deuxièmement, le voyage d’Emmanuel Macron en Algérie laisse des traces. Sa sortie sur la colonisation comme crime contre l’humanité, suivie de palinodies, a montré la fragilité d’une candidature marketing, sans programme fixe, et dédiée à des circonvolutions opportunistes.

Premièrement, François Fillon s’est remis à faire campagne et cette stratégie est payante. Le fait que le candidat ne soit plus seulement sur la défensive, mais qu’il reprenne l’initiative sur le terrain des idées lui profite.

Là aussi, on y verra la conjonction de deux phénomènes.

Autre enseignement du Predicto: François Fillon est désormais devant Emmanuel Macron. En attendant de nouvelles révélations gênantes (annoncées pour le mois de mars), François Fillon a repris du poil de la bête et doublé Emmanuel Macron sur son couloir.

Premier point, Mélenchon a probablement déçu beaucoup (les commentaires sur ce site le montrent d’ailleurs), avec un programme excessif dont beaucoup d’électeurs prennent conscience qu’il constitue un danger profond pour les grands équilibres de notre société. On peut désormais penser que la stratégie extrême de Mélenchon le coupe de tous ceux qui n’appartiennent pas au fond "soviétique" de l’opinion publique. On ajoutera que les prestations audiovisuelles de ses soutiens (dont Clémentine Autain sur France Inter, qui a peiné à expliquer ce programme) n’améliorent pas la crédibilité de sa démarche. Il est très probable que les déçus du mélenchonisme se replient aujourd’hui sur Hamon.

Dans ce rapport de force qui s’installe entre les deux candidats, on relèvera deux points.

Très tôt, Décider & Entreprendre avait dessiné les contours de la victoire que Benoît Hamon remporterait à la primaire. Avec Predicto, nous pouvons aujourd’hui mesurer l’efficacité politique de sa stratégie vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Alors que ce dernier a révélé un programme hallucinant , fondé sur une quasi-étatisation de l’économie française, la riposte de Benoît Hamon convainc l’opinion et lui attire beaucoup plus de sympathie. Disons même que Hamon a mis Mélenchon au tapis.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres